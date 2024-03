“Uno debe respetar”: Exnovia de Miguel Melfi confesó qué piensa del amorío entre Nataly Umaña y el panameño

‘La casa de los famosos’ se estrenó hace poco más de un mes a través de RCN Televisión y también se encuentra disponible a través de la plataforma Vix. En medio de la serie de capítulos, el amorío que ha dado de qué hablar ha sido el de Nataly Umaña y Melfi, el cual se encuentra entre la espada y la pared debido a la inesperada visita de la mamá del panameño al ‘reality’. En medio de las críticas que reciben los famosos, la exnovia de Miguel Melfi confesó qué piensa del amorío entre Nataly Umaña y el panameño.

La expareja de Melfi, es Andreina Bravo, una cantante ecuatoriana, quien fue invitada recientemente al programa ‘Buen día Colombia’ revelando detalles con respecto a su carrera musical y por supuesto, a la relación que sostuvo durante un año con el panameño. Bravo, en principio reiteró que Melfi no es una mala persona e incluso durante el tiempo que estuvieron juntos sus suegros fueron grandes personas.

La artista aseguró que su noviazgo con Melfi fue la última relación que ha tenido, pues se ha mantenido soltera, ya que desea seguir trabajando en su amor propio y sanar aquellas cosas que vivió con sus anteriores parejas.

“Mi relación al principio parecía como color de rosa porque obviamente en el programa vives una realidad que no es la tuya entonces como te digo eso me dio muchísimo aprendizaje, como mujer a valorar en lo que no quiero en lo que sí quiero, entonces para mí, mi relación fue un aprendizaje rotundo en el cual me pongo a mí de primero y por eso siempre digo que son importantes todas las cosas que pasan en nuestra vida”, fueron algunas de las declaraciones de la expareja de Miguel Melfi.

Bravo indicó que en cuanto al amorío con Nataly Umaña prefiere no referirse a este tema de estos dos protagonistas, pero sí podría dar una opinión general frente a este tema: “Para mí la infidelidad no está bien, no se ve bien, viene desde casa. A uno le enseñan en la familia que debe respetar a las personas y hay que ser conscientes de las acciones, pues pueden repercutir a los demás y tener líneas irreversibles, pero me parece una falta de respeto”.

Asimismo, la cantante reiteró que este tipo de situaciones le parecen algo incongruentes, pues el respeto para ella es super importante. Además varios rumores salieron a la luz debido a que Andreina y Melfi tuvieron un amorío, pero la cantante fue eliminada del concurso y al parecer, el panameño resultó con otra de las participantes del reality ‘El poder del amor’ sin embargo, esto duró poco, ya que Bravo volvió al programa y siguieron con su amor.