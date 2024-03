Ella es la hermosa expareja de Miguel Melfi quien dijo que “la usó” para ganar otro reality

Miguel Melfi es un participante panameño que ha sido muy polémico por tener una aventura con una mujer casada dentro del programa. Para quienes no lo conocen, Miguel es un joven de 27 años que se hizo famoso en su país por su participación en otros reality show. Sin embargo, su llegada a ‘La Casa de los Famosos’ ha sido bastante movida, sobre todo por su relación con una concursante casada.

Muchos han criticado a Miguel por su comportamiento y lo han tachado de irrespetuoso y poco ético. Sin embargo, él ha defendido su postura y ha asegurado que no tiene nada que ver en la relación de Nataly Umaña con Alejandro Estrada.

De hecho, el cantante Miguel Melfi ha participado en diferentes realitys y uno de ellos fue ‘El poder del amor’ donde se coronó ganador junto a Andreina Bravo. La expareja se llevó de premio 15.000 dólares, cada uno.

Luego de que Melfi se coronara como campeón de ‘El poder del amor’ junto a Andreina Bravo, tiempo después, la pareja terminó. Sobre la ruptura, en redes sociales se ha especulado mucho.

En una entrevista con Mariela TV, Miguel Melfi decidió hablar de esto y aclaró qué fue lo que realmente pasó.

“¿Por qué utilizó a Andreina?”, cuestionó la presentadora a Melfi.

Ante ese cuestionamiento el actual participante de ‘La Casa de los Famosos’ respondió un poco enojado: “¡Obviamente no! (…) ¿Por qué piensan que la utilicé? ¿Qué tenía que haber hecho o a cuánto tenía que haber llegado la relación…? Porque podíamos llevar un año y le terminaba y decían: ‘¡La utilizaste! La utilizaste por un año y te aprovechaste…. Salió tal oportunidad y ¡eso es por Andreina!’. ¡Y las cosas no son así! Yo no la utilicé ni ella tampoco me utilizó a mí”, finalizó el artista al medio mencionado.

Ella es la hermosa expareja de Miguel Melfi

Bravo es cantante, como Melfi. Es muy guapa y suele compartir fotos que dejan ‘babeando’ a más de uno en su perfil de Instagram.

