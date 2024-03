“No puedo aceptar”: Mamá de Melfi entró a La casa de los famosos y le dijo sus verdades sobre Nataly Umaña

Una de las dinámicas más emocionantes en ‘La casa de los famosos’ es la de congelados, donde los famosos tienen la oportunidad de ver a sus seres queridos, pero eso sí, no pueden moverse y aquel familiar que ingrese tendrá dos minutos para dedicarles una palabras. Algunos de los afortunados han sido, La segura, Karen Sevillano, Diana Ángel y por supuesto, una de las más esperadas, el esposo de Nataly Umaña, Alejandro Estrada. Ahora el turno fue para Miguel Melfi, quien recibió la visita de su mamá en medio de su sonado amorío.

Aunque se pensó que no habrían más invitados, la mamá de Melfi entró por la puerta con una caja en sus manos y por supuesto, las lágrimas por parte de Melfi y su progenitora no se hicieron esperar: “Tú sabes que te quiero y te amo, pero una madre tiene que estar, cuando tiene que estar. Hijo, yo sé que el encierro es difícil, pero eso no justifica. Yo busco y trato de entender, pero no entiendo, no puedo justificarlo. No puedo aceptar lo que está pasando”.

La mujer reiteró que lo que está pasando no es bueno, dejándole claro que afuera hay personas que lo quieren y lo aman, además lo están esperando afuera, sin embargo sigue buscando entender el motivo de sus acciones, pues incluso le pidió aprender a diferenciar entre la realidad y las acciones que ha tenido dentro del reality.

Sin embargo, las palabras de Annie no terminaron allí, pues resaltó que lo que está sucediendo es irreal debido a las condiciones en las que se encuentran: “Hay que diferenciar entre lo bueno y lo malo, y eso no es bueno. Yo sé que tú eres fuerte yo sé que tú tienes la capacidad, tienes una mente brillante. Yo sé que tú puedes salir de esta con determinación, con fuerza, con inteligencia, recuerda tus proyectos de música con tanto amor y tanta pasión”.

Finalmente, la mamá de Melfi aprovechó el momento para agradecer a personalidades como Karen, Ornella y demás integrantes que estaban en la habitación del infierno, dejandoles un detalle traído directamente desde Panamá.