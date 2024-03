Exnovia de Melfi hizo canción que le quedaría como anillo al dedo a Nataly Umaña

Luego de que Alejandro Estrada le pidiera el divorcio a Nataly Umaña por su amorío con Melfi en ‘La Casa de los Famosos’, muchos seguidores del reality han estado al pendiente por conocer sobre la vida de la exnovia del panameño. Le adelantamos que es una reconocida cantante y que tiene un tema que le quedaría como anillo al dedo a la ibaguereña.

Andreína Bravo es el nombre de la mujer que en algún momento le puso a palpitar el corazón a Miguel. Es una reconocida cantante urbana de Ecuador, que también se volvió tendencia en su momento por haber ganado junto a Melfi el concurso ‘El poder del amor’, programa en el que ambos se llevaron al bolsillo $15.000 dólares.

Con 27 años, Bravo se ha convertido en una de las artistas más queridas en el país vecino, hasta el punto que ya acumula 1,2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, plataforma en la que recientemente mostró la inmensa alegría que le provocó el ser merecedora de 3 premios ‘Charts’, distinción que para los ecuatorianos representa estar dentro de la lista de éxitos más ‘pegados’ en las emisoras y plataformas de streaming.

Dentro de los hits de Andreína resalta ‘Bandolera’, canción que en YouTube ya supera el millón de reproducciones y que tiene una letra que encajaría justo en los sentimientos que debe estar enfrentando Umaña en estos momentos.

“Lo que te contaron por ahí. Que sea verdad. Lo tienes que comprobar”, “Cada vez que estamos juntos me condenas. Nena buena, pero mala cuando quieras”, “Si tú te vas yo no me quedo. Si tú te atreves, yo me atrevo”, y “Dime que tengo que hacer pa’ que te atrevas”, son algunos de los fragmentos de esta composición.

