“Duramos ocho años sin hablarnos”: ‘Boyacoman’ reveló detalles de los últimos años de vida de su padre

‘Boyacoman’ ha sido tema de conversación en las últimas semanas por su matrimonio con la modelo y auxiliar de vuelo Marcela Marenco, con quien está esperando una bebé a quien le dieron el nombre de Guadalupe. Pero en la mañana de este 22 de noviembre el humorista volvió a los sets de ‘Día a Día’ para hablar un poco más de su vida privada, y de la nueva etapa de su vida como esposo y papá.

Pero lo que más llamó la atención fue cuando al hacer un repaso por su vida familiar, reveló su relación con su padre “Duramos sin hablarnos ocho años (...) Se enfermó y me dijeron lléveselo porque de pronto no le dura mucho, y le habían dado como un año de vida. Él se fue a vivir conmigo como seis o siete años. Él era el que me hacía el desayuno. Me dio diabetes, entonces me cocinaba sin grasa, pero fue una relación super hermosa al final”

Además, en el mismo programa hicieron pasar a su actual esposa para contar cómo ha sido su nuevo proceso como padres, y lo que han vivido como pareja durante su tiempo de relación. Además, de que los presentadores del programa le hicieron un detalle a la pareja, regalándole cuna, juguetes, y demás elementos para la recreación de la bebé que llegará en el primer semestre de 2024. Además, ‘Boyacoman’ reveló que la noticia del embarazo fue en Estados Unidos.