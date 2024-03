Martha Isabel se lleva los halagos por no caer en el juego de Karen y ‘La Segura’

Muchas emociones se vivieron durante la noche de nominación de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia y es que nuevamente la actriz Martha Isabel Bolaños pasó a la placa de nominados tras el voto de sus compañeros.

Para muchos no fue una sorpresa ya que quienes siguen en vivo lo que ocurre en competencia conocen de primera mano las rivalidades dentro de la convivencia y de cómo Martha Isabel Bolaños se ha convertido en el centro de ataques de Isa Sierra, Sandra Muñoz y en especial de Karen Sevillano y Natalia Segura Mena, más conocida como ‘La Segura’.

“Marthica, Marthica, Marthica… te nomino porque tuviste el descaro y la osadía de aquí decirme que no eras una persona chismosa y con el tiempo se te ha venido cayendo la máscara porque bastante chismoseando te he visto. Creo que sos una persona que tiene que encontrar la manera de decir las cosas. Creo que si realmente queres ser espiritual, aplícalo, no decilo. Decir las cosas es muy fácil, Martha. Creo que eres una persona que para la edad que tiene debería comportarse de una manera más madura, en comparación a los que estamos aquí. De cierta forma a mí me gusta juntarme con personas maduras para aprender, y cada vez que me junto con vos o trato de tener algún acercamiento aprendo que debo estar más a la defensiva porque sos muy morronga Martha” — Karen Sevillano

“Karen, todo lo que vos pensas de mí te corresponde a vos, sale de vos, viene de tu perspectiva. Soy una mujer de 50 años con un proceso importante, amo mi forma de ser, y mi contenido acá es muy diferente al tuyo, yo vine acá con un propósito diferente. Así que te pediría que me mantengas alejada de tu contenido. No tenemos nada que ver ni tenemos que ser amigas. Entonces, yo me quedo con la idea que vos sos una venenosa y yo que soy una morronga. Y así convivimos con distancia y con respeto” — Martha Isabel Bolaños.

Pero momentos más tarde llegaría ‘La Segura’, quien no dudó en disparar todo su arsenal, pero de una manera que fue criticada en redes, sin embargo, al culminar sus palabras Martha simplemente prefirió agradecerle por ellas y dejar pasar.

“Martha Isabel, te nomino porque el mundo carece de personas frenteras, sinceras, y que no les tiembla la boca para decir lo que piensan, pero le sobran personas como tú, llenas de caretas, que hablan mucho y hacen poco, que hacen lo que critican, como por ejemplo chismosear, que el chisme no es malo, lo es decir que no chismoseas cuando lo haces y tiras bastante cizaña. Una de las cosas que yo me preguntaba cuando vine acá era cómo hago para descubrir personas falsas, pero me equivocaba, las personas falsas se descubren solas” — ‘La Segura’

“Está bien así, gracias” — Martha Isabel Bolaños

La reacción en redes sociales

Los ataques de Karen Sevillano y ‘La Segura’ no pasaron desapercibidos ante los televidentes quienes por medio de las redes sociales dieron a conocer su postura respecto a lo que ambas dijeron, pero también a la manera educada en la que Martha decidió responderles.

“Martha es una reina que no se iba a poner a discutir con las cizañeras”, “La ley del silencio poderosa estrategia. Magistral Martha”, “Aparte de frentera y morronga ¿qué más nos puede decir La Segura? Digo por qué las únicas dos palabras que escucho a diario que repite son esas nada mas de ahí más nada...🤔” y “Martha devoró🔥fulminó la hundió elegantemente y educada a la que se cree de 15 años Karen ridícula🤡y soporta💅🏻 “ y “La peinada que Martha le dio a Karen será eterna. Con educación sin necesidad de gritar, ni de ser vulgar”, son algunas de las reacciones que destacan.

