”Quiero compartir esto“: Yeison Jiménez confesó que entró en una nueva etapa de su vida

Yeison Jiménez es un cantante de música popular y empresario, quien ha sabido durante años enfocarse en su carrera musical y a la par tener nuevas formas de ingresos a partir de sus diversos negocios. Aunque no ha sido un camino sencillo, el caldense sigue trabajando y por supuesto, estando al pendiente de su familia y recientemente confesó que entró en una nueva etapa de su vida.

Además de sus diversas facetas, también ha buscado estar mucho más cerca de sus seguidores, prueba clara de ello, es lo activo que suele ser a través de sus redes sociales, pues recientemente sorprendió a sus fans, en medio del que sería uno de sus conciertos, pues reiteró: “Hoy comienza una nueva etapa de mi vida, porque vamos a cantarles hasta el último momento”.

Jiménez reiteró que se vienen varias ‘cositas’ y les pidió a sus seguidores que no se olvidaran de sus palabras. Además de corto clip, el intérprete de Vete agregó: “Hay cosas de las que me siento agradecido de poder vivir al máximo haciendo lo que me apasiona. Quiero compartir esto con ustedes hasta el último momento”.

Sus palabras por supuesto no pasaron de largo entre sus seguidores, quienes no dudaron en reiterarle el cariño que siente por él, ya que en los últimos meses ha tenido que enfrentar complejos problemas de salud, los cuales lo tuvieron alejado de los escenarios, pero actualmente esta más emocionado que nunca debido a la llegada de su tercer hijo.

Sin dejar de lado, que esperan que en los próximos días esperan que el artista revele detalles al respecto de sus nuevos proyectos o estrenos musicales.