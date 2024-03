Novio de Carolina Cruz reveló cuánto está enamorado de la presentadora con románticas palabras

Para el amor no hay edad ni tiempo, eso dicen y al parecer Carolina Cruz lo tiene muy claro, sobre todo porque desde hace un buen tiempo viene dejando ver en redes esas muestras de amor que tiene con su novio, y él con ella. Y es que el piloto Jamil Farah ha sido quien le ha robado el corazón de una forma que ella quiere mostrar en redes, cada vez que puede lo felices que son y sobre todo lo bien que se siente él a su lado. Para muestra el más reciente mensaje que dejó en sus redes sociales.

El mensaje de amor que recibió Carolina Cruz de su novio en redes

En una de sus historias de Instagram, el piloto colombiano mostró una foto romántica de ellos en una piscina, donde se ven abrazados muy enamorados. Pero lo que más enamoró a sus miles de seguidores, fue el mensaje.

“Abrázame hasta que huela como tú”, fueron las palabras que le dejó el novio de Carolina Cruz en sus redes sociales y que además ella no dudó en compartirlo en las de ellas. No hay duda que están en el mejor momento de su romance.

Debate en redes por el mensaje de amor del novio de Carolina Cruz

Y aunque este mensaje fue blanco de debate en redes, porque hay quienes consideran que ella ya no debería “estar en esas”, otros le dejaron saber que disfrute mucho el amor y que sea muy feliz porque se lo merece, Carolina Cruz no respondió a estos mensajes, por el contrario deja saber que está feliz y no le importa lo que digan.

Y es que la presentadora colombiana tuvo una relación de varios años con el actor Lincoln Palomeque con quien tuvo dos hermosos hijos, y aunque lo intentaron muchas veces, no, no duró más y decidieron separarse. Han dejado ver que tienen una buena relación por sus hijos, de respeto y comunicación, pero cada uno siendo felices por su lado.

Actualmente solo ella ha dejado ver que tiene una nueva relación y también ha dejado saber que sus hijos no han tenido problema con esto, por el contrario, pero destacó que no une ambas cosas y que claramente son amores diferentes.

