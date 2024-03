Carolina Cruz reveló qué fue lo más difícil de su separación y compartió consejo para quienes se están divorciando

En el 2022 Carolina Cruz decidió revelar que su relación de varios años con el actor Lincoln Palomeque se había terminado. Y aunque esta dejó dos hermosos hijos, ellos como pareja no estaban dispuestos a seguir juntos. Esto fue un hecho que conmovió a más de uno, pues pensaban que eran una familia hermosa, ejemplo, y hasta que estaban en su mejor momento, pero no era así. Y aunque ya ha pasado tiempo, siempre le preguntan cómo está su relación, con sus hijos, cómo hacen para estar juntos y no sentir nada.

La respuesta en forma de consejo que dio Carolina Cruz tras su separación con Lincoln Palomeque

Por eso, cuando la actriz hace dinámicas en redes sociales, siempre sale a relucir el tema de su divorcio, y no es para menos, pues muchas personas que también están en ese proceso quieren dar el paso y saber la experiencia de otros antes de tomar esta decisión.

Carolina Cruz decidió hablar del tema nuevamente, contar una parte que no había revelado sobre este proceso de su divorcio con el actor, y además donde ella decidió hacer una dura confesión.

A la presentadora le preguntaron, cómo aprendió a soltar, y ella debió ser muy sincera y hablar por ella misma, por lo que sintió en ese momento tan duro de su vida, sobre todo con una persona con la que había vivido muchos momentos.

“Uff, cero fácil, de las cosas que más me cuestan en la vida, soltar y aceptar. Llevo trabajando en mí muchos años para entenderlo, no es sencillo, perro con ayuda, todo es posible”, estas fueron las palabras de Carolina Cruz que más de uno asoció con su relación con Palomeque.

Así está el corazón de Carolina Cruz en la actualidad

Y es que aunque no se casaron, tuvieron dos hijos, tenían una familia ejemplar para muchos y su separación, según lo que se sabe, estaba en ese proceso de a poco, hasta que decidieron dar el paso que por lo visto le dolió mucho aceptar, pero que ha ido aprendiendo con el tiempo.

Debe ser esa la razón por la que ahora mismo comparten a sus hijos, las fiestas de sus cumpleaños con la mejor alegría y sobre todo con la responsabilidad de que cada uno por su lado está bien. En el caso de Carolina Cruz se ha mostrado muy enamorada del piloto Jamil Farah, con quien tiene una relación muy hermosa y también admirada por quienes la siguen.