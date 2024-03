“Me ha dado duro”: Carolina Cruz contó del reto que superó en la crianza de Salvador

Carolina Cruz ha ganado reconocimiento como presentadora, modelo y empresaria. Su participación en el programa ‘Día a Día’ de Caracol Televisión la mantiene activa en la pantalla, donde ha establecido una fuerte conexión con los televidentes. En sus redes sociales, Carolina muestra partes de su realidad y en varias ocasiones, habla de su experiencia de la crianza de Salvador y Matías, sus dos hijos junto a Lincoln Palomeque. Recientemente, hizo una reflexión por medio de sus redes sociales y aprovechó para hablar de las diferencias de crianza de sus dos hijos.

Le puede interesar: Noticias Caracol se despidió entre aplausos de uno de sus trabajadores más fieles y queridos

Como muchas madres saben, cada uno de sus hijos son diferentes y llevan procesos distintos en su desarrollo, Carolina Cruz resaltó las diferencias de sus pequeños. Salvador ha tenido un proceso muy particular desde su nacimiento, pero Carolina Cruz celebró su logro de dejar el tetero, un proceso muy complicado, pero por fin logró dejar el chupo y tetero: “ya no toma más tetero, ya es como un niño grande y eso me ha dado duro, es un proceso que no hay que acelerar sino hay que manejar, pero verlos crecer me afecta demasiado”.

Carolina Cruz y su amorosa fundación ‘Salvador de Sueños’

El trabajo de Carolina Cruz en su fundación, la ‘Fundación Salvador de Sueños, regalo de Dios’, es un ejemplo de su compromiso con la ayuda a quienes enfrentan desafíos similares a los que ella vivió con su hijo Salvador, quien nació con hidrocefalia. A través de tratamientos y cuidados, Salvador ha logrado llevar una vida feliz y normal, lo que ha motivado a Carolina a buscar formas de apoyar a otros niños en situaciones similares.

Con este propósito, Carolina ha participado en iniciativas como la venta de ropa de varias marcas, incluyendo prendas de segunda mano, para recaudar fondos para su fundación. Actualmente, se enfocan en ampliar su alcance para ayudar a más niños y niñas que enfrentan condiciones médicas como hidrocefalia, parálisis cerebral, microcefalia, entre otras.