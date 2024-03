¿Una corta ausencia? Elianis Garrido regresaría a la televisión siendo parte de famoso canal

Luego de su inesperada salida del programa ‘Lo sé todo’, del Canal 1, al cumplir casi tres años, Elianis Garrido ha estado enfocada en nuevos proyectos, dejando claro que cuenta con diversas habilidad las cuales le permiten desarrollarse en diversos ámbitos, entre los que se destacan su rol como actriz, siendo parte de una obra de teatro en compañía de varias figuras y también viajando por el país con el fin de cumplir con una de sus más grandes pasiones como lo es el baile, pero Garrido regresaría a la televisión siendo parte de famoso canal.

La barranquillera suele ser muy activa en sus redes sociales, encargándose de compartir a diario varias de las actividades que lleva a cabo a lo largo del día. En un primer momento, Garrido mostró cómo avanza la remodelación del estudio de baile que abrirá en los próximos meses en la capital colombiana para posteriormente, dejar ver su emoción frente a otro de sus más recientes reencuentros.

El momento se dio junto a Santiago Vargas, periodista que durante un buen tiempo hizo parte de ‘Lo sé todo’, mismo programa que la presentadora, pero después llegó a ser parte de ‘Mañana Express’. La sorpresa mayor se dio luego de que se oficializara la salida de Nanis Ochoa y Elianis Garrido, pues luego Vargas regresó al Canal 1, teniendo algunas apariciones durante la producción.

Sin embargo, su regreso a ‘Lo sé todo’ duró poco, pues terminó regresando nuevamente a RCN Televisión y precisamente, el encuentro entre Garrido y Vargas se dio en las instalaciones del mencionado canal: “La felicidad que me da verte. Te amo, hermano”, agregó la barranquillera.

La presentadora agregó un corto clip a sus declaraciones buscando mostrar el amor que se tienen entre abrazos y risas, pero este hecho no pasó desapercibido, pues posiblemente Elianis estaría dentro de RCN por una nueva propuesta. Si bien, esta información no ha sido confirmada o desmentida, lo cierto es que su presencia dentro del canal no tendría mucho sentido.