“Gratitud infinita”: Así fue la despedida de periodista de Noticias Caracol y las lágrimas fueron protagonistas

Uno de los periodistas más queridos de Noticias Caracol sorprendió a los televidentes con su salida del informativo, luego de 10 años siendo parte de Caracol Televisión. Se trata de Sebastián Palacio, uno de los corresponsales en Medellín, quien logró destacarse con su talento y logró cosechar grandes amistades entre ellas con Érika Zapata. Aunque se desconoce el nuevo lugar al que llegará, así fue la despedida de periodista de Noticias Caracol y las lágrimas fueron protagonistas

¿Cómo fue la despedida de Sebastián Palacio de Noticias Caracol?

La noticia de su retiro fue compartida por Palacio, junto a un gran mensaje en agradecimiento al canal y por ende, a quienes hicieron parte de su proceso. Sin embargo, el periodista dejó claro que esta no fue una decisión sencilla de tomar, pues logró aprender y explorar diversas temáticas a lo largo de labor.

Luego de confirmar con tristeza su salida, el periodista también se encargó de compartir los detalles que recibió por parte de sus compañeros. Uno de ellos fue una caja en la que se lee: “Deseamos de corazón que te vaya super bien en este nuevo proyecto laboral. Todo lo vivido y recorrido como equipo de trabajo nos sirvió para fortalecernos y crecer juntos como profesionales”, el respectivo regalo fue firmado por la producción y los periodistas de Caracol Televisión en Medellín.

Este detalle contó con una serie de fotos mostrando algunos encuentros que tuvieron durante los últimos años. Por supuesto, también hubo tiempo para disfrutar de compartir por última vez una comida, generando diversas emociones en el periodista, dejando claro que se trata de su familia. Otra de las principales protagonistas de este momento fue precisamente, la encargada de los servicios generales que no pudo evitar las lágrimas demostrándole su cariño a la periodista: “No, Sebas, muchas gracias por todo”.

Al trata de dedicarle algunas palabras, el periodista también estuvo a punto de quebrar, sin embargo, le reiteró el cariño que siente por la mujer: “A ella infinitas gracias. Todo el cariño del mundo. Me cuidó. Me alcahuetó. Cuando me dolía la cabeza, estaba indispuesto o alegre siempre estaba ahí”, aseguró Sebastián Palacio, resaltando que más allá del cariño que le demostró, cuenta con una familia y unos hijos hermosos.