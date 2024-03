”Me dejó por otro”: Actor de Pasión de Gavilanes habló de las secuelas que le dejó el Covid y su divorcio

La icónica serie, ‘Pasión de Gavilanes’ sigue enamorando a distintas generaciones por la historia de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo, por lo que sus protagonistas siguen dando de qué hablar con lo que ha pasado con sus vidas por fuera de las cámaras y los cambios que han presentado desde la grabación de su primera temporada, como lo fue el cambio físico de Giovanni Suárez, quien en la novela interpretó al joven de tallas grandes, ‘Benito’.

En entrevista con ‘Día a Día’, el actor comentó que tras padecer el COVID-19, su vida cambió drásticamente, puesto que a pesar de tener que luchar con la enfermedad y sus secuelas, tuvo que afrontar un divorcio luego de 15 años de matrimonio.

“Después del COVID-19, me separé, mi señora se juntó con otro man y me dejó”, comentó el actor, quien continuó diciendo: “Me sumé en una depresión total después de la separación. Es tan irónica la vida, que yo decía: ‘Papito Dios, llévame contigo, no quiero vivir más, después de sobrevivir a esa dura enfermedad’”.

Tras enfrentar las duras pruebas que le puso la vida, Giovanni reveló que se aferró a Dios y gracias a su fe logró salir adelante, sacar las enseñanzas de lo sucedido y luchar por sus tres hijos, por recuperar su salud y mantener a flote su emprendimiento de venta de coches y objetos para bebés, ya sean nuevos o en perfecto estado luego de haber sido usados, mientras en redes sociales hace promociones de la nueva temporada de ‘Pasión de Gavilanes’.

Finalmente, Suárez agradeció frente a las cámaras el buen corazón de la presentadora Carolina Soto, quien en su momento lo apoyó y le brindó visibilidad para que pudiera salir de las adversidades.

“Gracias, mi Carito nos ayudaste mucho en pandemia. Gracias por tus redes sociales porque el emprendimiento sigue y nos ha mantenido estos años”, comentó el actor a la conductora de ‘Día a Día’.