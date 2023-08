Jorge Cao reveló las razones que lo llevaron a decirle “no” a la segunda parte de ‘Pasión de Gavilanes’

Jorge Cao es un actor cubano, nacionalizado en Colombia, país que ha sido su casa desde 1994, recordado por su papel de Don Martín Acevedo en la primera temporada de ‘Pasión de Gavilanes’, un icónico anciano lleno de carácter que dio vida a la historia de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo.

Ahora que la segunda temporada de la producción está en furor, uno de los cambios que más llamaron la atención, fue que el querido personaje del abuelo Martín ya no está presente en la historia.

¿Por qué Jorge Cao no está en ‘Pasión de Gavilanes 2′?

El actor inicialmente haría parte de la segunda temporada de la novela, pero tiempo después dio a conocer a sus fans que no actuaría y no interpretaría de nuevo a Don Martín Acevedo, pero fue en una entrevista donde dio a conocer los verdaderos motivos que lo llevaron a decirle “no” a ‘Pasión de Gavilanes 2′.

“A mí no me gustaron los guiones, me pareció que Martín Acevedo se había desfigurado bastante, yo no hice un personaje de edad cronológica, yo hice un personaje fantástico”, comentó.

Jorge Cao aseguró que al poner a su personaje en su edad real, sería una interpretación de un abuelo de cerca de 120 años de edad, quien estaría sin la vitalidad, energía y característica personalidad que él le había impreso a su papel, por lo que no está de acuerdo en “matar la imagen que durante 20 años el público ha tenido de Martín Acevedo, el personaje más exitoso de toda mi carrera”, puntualizó el actor.

Cao aprovechó para felicitar al actor que lo reemplazó por hacer su mejor papel, y aclaró que los directores entendieron su postura, a la vez de haber sentido presión por continuar con su interpretación.