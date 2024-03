¿Un nuevo negocio? Sara Uribe contó qué hace con la ropa que ya no usa

Sara Uribe le dejó saber a sus seguidores qué suele hacer con la mayoría de la ropa que ya no usa, indicando que cuando decide sacarla de su closet para darle un nuevo uso, termina siendo algo muy positivo tanto para ella como para otras personas, en especial con sus allegados.

La colombiana ha sabido destacarse en el mundo de las redes sociales y los medios de comunicación, figurando como modelo, presentadora e influencer, realizando pautas publicitarias para diferentes marcas locales, además de ser el rostro de algunos eventos importantes dentro del país.

Puede leer: “Todo le rebaja a uno”: Sara Uribe respondió a quienes la quieren ver arrugada a sus 33 años de edad

Y en el proceso, la joven no solo genera ingresos, sino que en ciertas ocasiones también termina viéndose beneficiada con algunos regalos de parte de los empredimientos a los que les hace publicidad, en especial cuando se trata de ropa.

A propósito de esto, un seguidor de Instagram decidió abordar a Sara Uribe respecto a su amplio guardarropa, preguntándole qué hace con las prendas que ya no usa. Y ante esta interrogante, la joven terminó indicando que si bien ha querido sacarles provecho, al final termina abordando otro ángulo.

“Yo quisiera hacer una venta de garaje con toda mi ropa, ¿cierto? Pero yo les voy a confesar que es que a veces - bueno, no a veces, siempre - me pasa que: ‘ay, bueno, voy a empezar a vender’, entonces yo empiezo a sacar ropa, y yo digo: ‘pero esto le puede servir a mi primita, pero esto le puede servir a mi tía, pero esto le puede servir a alguien cercano que lo necesite y no va a tener la posibilidad de comprarlo’”, dijo la modelo en una historia.

Lea también: “Soy perfecta”: Sara Uribe se descargó contra una mujer que la tildó de vanidosa

Sara Uribe prefiere regalar su ropa que venderla

Si bien la presentadora admitió que podría vender varias de sus prendas por una buena suma de dinero, al final dijo que estaba conforme con las decisiones que ha tomado respecto a regalárselas a sus allegados, indicando que se siente feliz de poder ayudarlos.

“Se los juro que yo lo intento, pero yo termino todo regalándolo. Y me hace más feliz verlas con la ropa puesta a ella que venderla”, contó Sara Uribe en la misma historia.

Además, resaltó que ha visto cómo las cosas terminan saliéndole bien debido a que de maneras inesperadas suele recibir más prendas: “me regalan ropa, tenis, cosas. Entonces yo digo como que ‘wow’”.