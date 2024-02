“Todo le rebaja a uno”: Sara Uribe respondió a quienes la quieren ver arrugada a sus 33 años de edad

Luego de consolidarse como la ganadora del reality show de talento actoral y convivencia del Canal RCN, ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, Sara Uribe ha dado mucho de qué hablar en redes sociales por su rol de presentadora en diversos formatos de entretenimiento de la televisión nacional, además de su papel como empresaria y de la fortaleza que tuvo para superar su ruptura con el exjugador de fútbol, Fredy Guarín con quien tuvo a su pequeño hijo Jacobo.

La paisa siempre se ha caracterizado por decir las cosas de frente y responder las críticas de sus fans, quienes no han tenido compasión y le han hecho saber de mala manera la apreciación que tienen sobre cómo la ven en sus publicaciones, por lo que ahora que mostró cómo luce con 10 kilos menos y con su cirugía abdominal con la que se despidió de un molesto “gordito” que tenía, tuvo que salir a dar lecciones de amor propio a una hater.

La revelación que comenzó con un poco de humor, pasó a un tono más fuerte contra la seguidora que se atrevió a opinar de un cuerpo ajeno, más sabiendo que Sara Uribe enfrento un proceso de sanación para recuperar su autoestima.

“Mis pómulos son hueso, no me he inyectado absolutamente nada... cuando uno rebaja 10 kilos, todo le rebaja a uno”, comenzó diciendo la modelo, quien continuó mencionando:

“Yo soy perfecta, yo qué culpa tengo, mis ángulos son perfectos, primero porque Dios me hizo bonita y porque los cirujanos me han ayudado a verme bien bonita... Que no se me vean las arrugas, es porque tengo 33 años, esto no me afecta... usted cuadrándose de lado ni le da”.

Adicional le pidió a la señora que le escribió ser más delicada y respetuosa con la vida de los demás, puesto que no está de acuerdo con que las redes sociales se vuelvan un espacio en el que los comentarios destructivos abunden, puesto que la gente da lo que tiene en su corazón y quienes ya sanaron se ven “hermosas, regias”.

Finalmente, dejó saber que no tiene bótox ni se ha inyectado los labios y los pasos que utiliza a la hora de maquillaje para resaltar sus facciones.