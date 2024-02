“No sabía qué hacer con mi bebé”: Sara Uribe habló de la depresión que sufrió después del embarazo

Sara Uribe le contó a sus seguidores que después de tener a su hijo, Jacobo, pasó por un momento bastante complicado, indicando que su instinto maternal no había salido a flote en su totalidad y que desarrolló depresión post parto, revelando en el proceso cómo logró sobrellevar esta situación.

La modelo suele hablar con frecuencia sobre su faceta de mamá, compartiendo algunas anécdotas de su hijo, además de otros retos y dificultades por los que ha tenido que pasar en relación a la crianza y a pasar tiempo con el pequeño a propósito de su apretada agenda.

Pero así como resalta las cosas positivas, también lo hace con otras que no lo son tanto, como el caso que vivió luego de dar a luz a Jacobo, indicando que al principio no la pasó muy bien ya que presentó depresión post parto, mostrándose un poco apática ante la idea de tener un bebé.

A propósito del mensaje de una seguidora que le contó que sentía culpa por no disfrutar de sus últimos días de embarazo, Sara Uribe decidió compartir una imagen del día en el que dio a luz a Jacobo, aprovechando la oportunidad para revelar parte de su experiencia en los últimos días de este proceso.

“Yo subí 20kg en el embarazo. Esta foto del día que a luz yo ya no quería, ni caminar, ni comer, ni nada. Quería que me sacaran a Jacobo y ya. Estaba demasiado cansada. Cuando lo tuve, me dio depresión post parto, no sabía qué hacer con mi bebé”, redactó la presentadora sobre la imagen.

Sara Uribe contó cómo logró superar esta etapa

En la misma historia, la modelo contó que esta fue una etapa complicada para ella debido a que sintió algo de culpa por el hecho de no tomar tan en cuenta a su nuevo bebé durante los primeros días de su nacimiento. Sin embargo, aseguró que es una sensación que pasa con el tiempo, algo que ha demostrado en sus historias, ya que con frecuencia se puede ver lo mucho que quiere a Jacobo.

También aprovechó para aconsejar a sus seguidoras sobre esta etapa, indicándoles que si bien es algo complicado, es solo una fase pasajera.

“A medida que pasa el tiempo, uno sabe que un hijo es lo más lindo y maravilloso. Pero eso toma tiempo. No a todas las mujeres se nos despierta el instinto maternal desde el primer minuto. Calma”, concluyó Sara Uribe.