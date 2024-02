“Soy perfecta”: Sara Uribe se descargó contra una mujer que la tildó de vanidosa

Sara Uribe no se quedó callada frente a la gran cantidad de críticas que recibió en una de sus publicaciones más reciente en Instagram, ya que después de que una mujer la criticara por su aspecto y la tildara de vanidosa, la presentadora se descargó en su contra con una serie de historias.

La colombiana suele deslumbrar a sus seguidores con una gran cantidad de fotos y videos en su perfil de Instagram, publicaciones en las cuales no solo hace alarde de su estilo, sino también de su físico, en especial su figura que suele generar muchos piropos en la sección de comentarios.

Sin embargo, de cara a una de sus más reciente publicaciones en donde la joven posó con un blazer blanco elegante y un pantalón azul, terminó recibiendo varios mensajes negativos, indicando que había abusado tanto de las intervenciones estéticas que había “desfiguró” su rostro.

Mensajes como “muy operada, ya no se ve natural y mucho botox”, “no se meta más botox, ya se está deformando la cara como Mónica Urbina o Leydi Noriega”, “demasiado desfigurada, en nada se parece a la Sara Uribe” y “la cara está hecha de plástico” se pueden leer en el post de la colombiana.

Pero uno en específico terminó afectándola de más: “Sara no sea tan vanidosa que la vanidad la castiga Dios. No vas a durar así, ¿qué te crees? Toda la vida. Dentro de 10 o 15 años comienza a pasarte factura tu cuerpo por todo lo que has metido. No creas que es envidia, es por tu bien, porque si tu belleza que tienes fuera natural no se dice nada. Mientras más viejas no saben qué meterse en el cuerpo, postizas. Ya sos una mamá, dale un buen ejemplo a tu hijo, compórtate”.

Y a propósito de esto, Sara Uribe decidió dedicarle una serie de historias a la mujer que le hizo este comentario, indicando que si bien tenía la opción de ignorarla, decidió dejarle una lección al respecto.

Sara Uribe se descargó en contra de su detractora

A través de varias historias de Instagram, la presentadora comenzó aclarando los rumores sobre sus pómulos, asegurando que son completamente naturales: “mis pómulos son hueso, no me he inyectado absolutamente nada”. También contó que su rostro se ve de esa manera porque rebajó 10 kilos y sus proporciones generales han cambiado.

Seguidamente indicó que se siente como una mujer “perfecta”, asegurando que es una virtud que tiene desde su nacimiento y porque algunos cirujanos se han encargado de dejarla con un buen acabado.

Sara Uribe también aprovechó para indicar que afortunadamente cuenta con un equipo de fotógrafos que resaltan sus mejores facciones, asegurando también que su detractora no tiene esa ventaja porque “ni cuadrándose de lado le da”.

De cara al final de sus historias, invitó a la señora y al resto de sus detractores a dejar de hacer comentarios negativos en las redes sociales, instándolos a hacer todo lo contrario y a motivar a las personas para sentirse mejor.