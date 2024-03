“Hace 7 meses”, Luisa Fernanda W se despachó y respondió al hate de su supuesto embarazo

La influenciadora, Luisa Fernanda W, actualmente maneja un contenido muy distinto al que hacía hace varios años y esto, aunque muchos lo ven como superación y crecimiento, otros le comentan que no es bueno, que no les gusta o que ha cambiado mucho, por lo que la paisa siempre responde a los malos comentarios, nunca deja con dudas a quienes quieren saber sobre ella, pero también busca las formas de responder a quienes solo saben criticar su contenido, en especial, a quienes en los últimos meses la han atacado por su cuerpo y al forma en como se ve.

La respuesta de Luisa Fernanda W a quienes quieren saber si está en embarazo

Por eso, en una de sus más recientes publicaciones, la generadora de contenido y madre de dos hijos, decidió hablar de nuevo sobre las críticas que recibe, sobre cómo se siente ahora mismo y sobre todo despejar la duda de quienes asumen que está en embarazo.

A esto último le dijo que no, y lo escribió en altas destacando que no lo está y que aunque no lo están buscando, está en los planes de Dios. “Si en algún momento de mi vida decido volver a ser madre, se los contaré, ya tengo dos hijos entonces eso de “esconder embarazos” me parece una estupidez, si llega el tercero es porque Dios así lo quiso, ni mi pareja y yo lo estamos buscando por ahora”, expresó Luisa Fernanda W en su cuenta de Instagram.

Quiso tocar el tema porque asegura que desde que nació su segundo hijo ha estado buscando las maneras de sentirse bien, y aunque admitió que ahora mismo lo está, también busca esas formas de comer mejor y retomar rutinas que la hagan sentirse al cien con ella misma.

El mensaje de Luisa Fernanda W tras comentarios sobre su cuerpo

Pero dejó claro que muchas veces estos pensamientos vienen por los ataques en redes, por esos comentarios que solo se fijan en su físico y que le hace exigirse mucho más cuando ni siquiera es necesario.

“Así como estoy hoy me siento cómoda, pero también les cuento que estoy haciendo todo por recuperar mis hábitos saludables y volver a estar en el peso que me gusta, por ahora voy a mi ritmo y sin presión”, destacó la influenciadora.

Los mensajes de apoyo no se hicieron esperar, pues muchos de sus seguidores destacaron que tiene un gran cuerpo y que quisieran verse como ella luego de tener dos hijos.