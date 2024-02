“Me parece más delicado”: Luisa Fernanda W contó qué tipo de críticas le afectan más

Luisa Fernanda W le contó a sus seguidores que si bien suele tolerar la mayoría de las críticas que le dejan en las redes sociales, hay algunas que realmente le parecen bastante fuera de lugar, indicando cuáles son estas y brindando también una lección a sus seguidores sobre la prudencia.

La creadora de contenido suele mostrarse muy activa en las plataformas digitales, dejando ver con frecuencia varios de los atuendos que utiliza en su día a día, modelándolos en una gran cantidad de fotos y videos, y compartiendo algunas reflexiones en el proceso.

A través de la sección de comentarios, varios usuarios de las redes sociales le dejan todo tipo de mensajes a propósito de sus publicaciones, los cuales suelen ser divididos, ya que así como hay quienes la elogian por su estilo y su figura, otros no se miden al momento de puntualizar imperfecciones en su cuerpo o en sus atuendos.

Y si bien Luisa Fernanda W suele hacer caso omiso a este tipo de mensajes, en los últimos días se ha mostrado muy molesta a propósito de la gran cantidad de internautas que han asegurado que se encuentra embarazada debido a que ha aumentado algunos kilos.

Es por eso que la joven decidió publicar un video en el que no solo hace referencia a este caso en particular, sino también al tipo de críticas que más le afectan.

“Cosas que no me dan rabia jamás es que me critiquen algo que me puedo quitar en un minuto. Pero si me critican unos zapatos (...) esas cosas a mí realmente no me importa. Ya cuando se meten con el tema del físico ahí sí me parece más delicada la situación porque no estamos hablando de ropa, sino de cuerpos”, dejó claro la influencer.

Luisa Fernanda W contó cómo “soporta” todo tipo de comentarios en las redes

En el mismo clip, la creadora de contenido contó que una amiga le preguntó cómo hace para poder mantenerse fuerte frente a tantas críticas en las redes sociales a propósito de básicamente cualquier tema.

Ante este tema, Luisa Fernanda W contestó rotundamente: “la verdad es que yo no tengo que soportar nada. De eso se trata realmente este juego, de que hay gente que le gusta, hay gente que no (...) y estoy muy acostumbrada a esto”.