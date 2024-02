“Mis amigos se alejaron”: Luisa Fernanda W contó cómo superó el ‘hate’ en las redes sociales

Luisa Fernanda W rompió el silenció y se pronunció sobre el ‘hate’ y todos los comentarios negativos que recibió hace algunos años en las redes sociales, algo que la llevó tomar medidas drásticas para poder seguir con su trabajo como influencer sin que afectara su vida personal, ahondando un poco más sobre esta etapa difícil de su vida.

Actualmente, la colombiana se ha posicionado como una de las creadoras de contenido más reconocidas no solo de su país natal, sino también en Latinoamérica, juntando una gran base de seguidores en diferentes plataformas digitales y siendo dueña de un par de emprendimientos, producto de esta proyección.

Pero tanta presencia en las redes sociales no solo le ha dejado varios éxitos y reconocimientos durante todos estos años. Y es que lamentablemente para ella también se ha encontrado con un gran grupo de detractores que suele atacar la mayoría de sus publicaciones, criticando su figura, su ropa, su manera de expresarse y otros aspectos que comparte.

Y si bien la joven suele hacer caso omiso a este tipo de mensajes en las plataformas digitales, a través de un video de Instagram confesó que a pesar de no manifestarse al respecto, igualmente le afectan, trayendo a colación un caso de hace algunos años en los que mucha gente solía hacerle bullying de manera muy intensa.

En el clip, Luisa Fernanda W contó que los mensajes negativos no solo provenían de Colombia, sino también de otros países e incluso de algunas personas que ella consideraba cercanas. De hecho, indicó que perdió algunas amistades durante esta etapa.

También contó que el momento que estaba atravesando fue tan duro que optó por limitarse a usar las redes sociales solo para subir su contenido, evitando así los malos comentarios, las duras críticas y hasta los memes que le hacían.

Luisa Fernanda W reveló cómo fue superando esta etapa

En el mismo video, la creadora de contenido le contó a sus seguidores que después de mucho pensarlo, al final decidió tomar cartas en el asunto, haciendo varias cosas para minimizar el impacto de las palabras de sus detractores en las redes sociales.

“Lo que yo hice fue concentrarme en mí (...) Lo que empecé a hacer fue demostrarme a mí misma todos los días lo que realmente soy y lo que día a día quería lograr para mí y sigo logrando”, empezó a contar Luisa Fernanda W.

También dijo que encontró alivió apelando a su lado espiritual: “por las noches me gustaba mucho hacer oraciones, y como que hablaba con Dios y le decía: ‘Dios, tú conoces mi corazón y todas estas cosas que están diciendo y las etiquetas que me están poniendo, en tu nombre eso queda completamente cancelado. Es que yo no soy esa’”.

Otra medida que tomó en cuenta la influencer fue anotar en una libreta todas las características que la definían, además de otras que quería desarrollar para convertirse en una mejor persona en muchos ámbitos.

Finalmente, aseguró que el hecho de concentrarse en vivir el momento y no prestarle tanta atención a lo que decían sobre ella en las redes fue un punto clave para superar esta fase.