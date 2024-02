Marilyn Oquendo contó por qué su amistad con Luisa Fernanda W ya no es la misma

La cantante Marilyn Oquendo ha sorprendido a sus seguidores al revelar los motivos detrás del cambio en su amistad con la reconocida influencer Luisa Fernanda W. En una sincera declaración a través de sus redes sociales, Oquendo explicó que aunque sigue amando a Luisa como desde el primer día, las circunstancias y la vida misma han llevado a que su relación ya no sea la misma.

En sus propias palabras, Oquendo compartió: “De hablarle sí le hablo, si yo me la encuentro la saludo, si ella necesita algo de mí yo voy a estar para ella, si yo necesito algo de ella yo sé que ella va a estar para mí, pero a veces las circunstancias, la vida misma, pues hace que simplemente las relaciones no sean igual que antes o no fluyan.”

Aunque la cantante no entró en detalles sobre las circunstancias específicas que han afectado su amistad con Luisa Fernanda W, aseguró que guarda ciertos aspectos de su intimidad como amigas por el bienestar de ambas. Sin embargo, expresó su esperanza de que en algún momento las cosas puedan volver a ser como antes, dejando el resto en manos de la providencia.

La declaración de Oquendo llega después de que muchos de sus seguidores se preguntaran sobre el estado de su relación con Luisa Fernanda W, y la artista decidió abordar el tema de manera franca y directa para disipar cualquier especulación.

Además, Oquendo también respondió a las preguntas sobre su ausencia en la fiesta de cumpleaños de Pipe Bueno, donde señaló: “Porque no fui invitada y uno no va donde no es bienvenido.” Con esta declaración, la cantante dejó en claro que su ausencia en el evento fue una decisión consciente y respetuosa de su parte.

En redes, los usuarios señalaron que posiblemente Pipe Bueno pudo haber influido en el distanciamiento de ambas mientras que otros indicaron que la propia Luisa Fernanda habría decidido no tener más cercanía con la cantante. Sin embargo, ninguna de estas suposiciones ha sido aclarada por ninguna de las partes.