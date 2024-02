Este es el nuevo triunfo de Daniela Álvarez en su vida: “El valor más grande está dentro de nosotros”

Daniela Álvarez es una modelo y presentadora colombiana que en 2020 sufrió la amputación de su pierna izquierda debido a una complicación en una su salud y en la cirugía para salvarle la vida. A pesar de este duro golpe, Daniela ha demostrado una actitud positiva y luchadora ante la vida.

Tras la cirugía empezó todo un proceso de adaptación para volver a recobrar la fuerza física, mental y emocional. Hoy en día, la mujer ha demostrado que el suceso no fue un impedimento para continuar con su carrera y cumplir sus sueños.

Desde entonces, ha compartido varias historias en sus redes sociales y ha inspirado a miles de personas con su mensaje de amor propio y aceptación. Además, ha seguido trabajando en su carrera como presentadora y ha participado en importantes proyectos televisivos.

Pero lo más admirable de Daniela es su dedicación por ayudar a otros. Ha creado la Fundación Daniela Álvarez, que busca apoyar a personas con discapacidad y promover la inclusión social.

Por medio de sus redes sociales, la barranquillera anunció un triunfo más en su carrera al convertirse en la imagen de la marca número uno de belleza en el mundo, L’oréal París, para Centro América y la Región Andina acompañado de un lindo mensaje en sus redes sociales.

“Cuando perdemos algo que amamos la tristeza profunda se apodera de nosotros y solo tratamos de entender aquello que no tiene explicación, la vida me puso una prueba muy difícil, tanto física cómo emocional. En ese momento hallé fuerza y esperanza y supe que el sufrimiento me estaba haciendo más fuerte, desde entonces las mejores sorpresas empezaron a llegar, hoy la marca número uno en el mundo me escogió a mí”, dijo Daniela Álvarez en un emotivo video su cuenta de Instagram.

En resumen, Daniela Álvarez es una mujer valiente y admirable que ha demostrado que nada puede detenerla.