“Mi angelito en el cielo”, Daniela Álvarez está de luto por despedir a su bebé

Daniela Álvarez, novia de Daniel Arenas, es una exreina de belleza que conquistó a los televidentes con su personalidad en como presentadora en ‘Estilo RCN’, para luego impactar a millones de personas con su fortaleza al afrontar un problema de salud que terminó dejándola con la pérdida de una de sus piernas y limitándole el movimiento de su otro pie, por lo que sus ganas de vivir se volvió ejemplo, tanto que ha demostrado que sus sueños no tienen límites al haber presentado una versión de El Desafío: The box y ahora, en medio de sus ocupaciones por su nuevo emprendimiento, ser la nueva conductora del reality de empoderamiento femenino, Escuela Imparables.

Daniela ha demostrado el gran corazón que tiene, por lo que por medio de su cuenta de Instagram logró conmover a sus millones de seguidores al darle el último adiós a un integrante muy importante de su familia.

Lea también: “Gracias por tanto Dios”: Daniela Álvarez sorprendió con su talento como cantante junto a su prima

La modelo dejó saber que su hija, su bebé de 4 patas había partido de este mundo, por lo que decidió compartir algunos recuerdos de ella por medio de fotografías en donde se les ve juntas, adicional de un sentido mensaje.

“Hace 9 años te vi en el parque, tenías 3 meses de nacida. Eras la última perrita de la camada que faltaba por entregar y le rogué a la dueña que fueras para mí. Me fui ese día sin ti a la casa y después de muchos intentos logré ser tu mamá. Me acompañaste en muchos momentos y me diste mucho más de lo que yo pude darte”, escribió la presentadora.

Lea también: “Las heridas del alma las que más pesan”: Daniela Álvarez abrió su corazón y reveló cómo transforma su vida

“Gracias por tu nobleza, por tu lealtad y tu amor que siempre se quedará conmigo. Te amo belita. Ahora eres mi angelito en el cielo”, complementó Daniela Álvares en su publicación donde ha recibido el amor de sus fans y el apoyo en este difícil momento que enfrenta.