⁠”Es un insulto”: Jhonny Rivera fue discriminado en La Guajira por no tener plata

El cumpleaños del cantante de música popular Jhonny Rivera se vio empañado al vivir un momento nada especial. Y es que el artista decidió irse a un lugar paradisíaco en La Guajira colombiana para disfrutar con su pareja y corista, Jenny López, y sus familiares.

Y aunque todo iba muy bien y de entrada, pues Rivera destacó que estaba siendo recibido con mucho amor por la gente que lo reconocía pero también porque la humildad de la gente de esta zona del país es más que evidente, no todos se portaron de la misma manera.

El enfrentamiento que tuvo Jhonny Rivera con un millonario en La Guajira

Jhonny Rivera destacó que su cumpleaños número 50 lo quiso celebrar en el país, pero además en un lugar que no conocía, por lo que no dudó en irse a La Guajira, pero le sorprendió que al visitar uno de los lugares más famosos de esta zona, el Cabo de la Vela, fuer discriminado por quienes estaban en este lugar, pues según él, “es para ricos”.

En sus redes sociales compartió todos los hermosos momentos que vivió al lado de sus seres queridos y sobre todo al lado de su novia, la también cantante Jenny López, pero también dejó saber que no fue bien visto en este lugar donde no sabía que era exclusivo.

En la zona donde llegó, Jhonny Rivera destacó que había unas personas que lo discriminaron, porque no creían que él tuviera el dinero y el perfil de estar en un sitio privilegiado, según ellos.

“Pues resulta que acá viene gente con mucho dinero, pero hay gente que no le luce la plata porque se creen dioses”, expresó el artista en redes y también quiso destacar que un hombre en un carro fue quien le dijo en su cara dicho comentario.

“Llega el hombre en su carro y dice ‘¿qué hace Jhonny Rivera por acá?, esto es para ricos, ¿no?’”.

El cantante quedó sin palabras ante esto, y resaltó que no lo ofendió el comentario, sino la forma en la que fue discriminado. “No es un insulto que a uno le digan que no es rico, lo que es un insulto es que lo discriminen. Jhonny Rivera no pertenece a ese estrato”.

El aprendizaje que tuvo Jhonny Rivera en La Guajira

El cantante hizo énfasis en la forma en la que el dinero puede cambiar a las personas y que aunque no son todas, pues también dejó saber que hay mucha gente de dinero que llega hasta las zonas más vulnerables y comparte lo que tiene con los más necesitados, sí existen muchos que no tienen buen corazón.

“¿Cierto que la plata no es para todo el mundo? Hay personas que con plata se vuelven humillativos. Aquí viene gente que tiene mucho dinero, hay gente que es chévere”, contó el cantante en sus redes sociales.

Lo cierto es que este momento no opacó del todo su gran celebración de cumpleaños, y Jhonny Rivera dejó saber, además, con mucho orgullo de dónde viene y lo agradecido que está con sus miles de fans por todo el amor que le han dado y lo que ha podido lograr por el trabajo y su humildad.