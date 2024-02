Majida Issa casi se queda “en la calle” por no tener trabajo

No hay dudas del talento nato que tiene la reconocida actriz Majida Issa, pues ella está catalogada como de las mejores del país. Sin embargo, no es de las que tapa el sol con un dedo y siempre habla de las cosas buenas y los días grises que también tiene, ya que a pesar de su amplia carrera actoral y el número de personajes que ha interpretado y que le han hecho ganar el cariño de los televidentes, ha tenido que afrontar situaciones difíciles que por poco la dejan sin un lugar donde vivir.

Y es que muchos creen que los actores siempre generan mucha cantidad de dinero y que viven como dioses, pero ella aterrizó esta creencia en una entrevista dada a ‘Se dice de mí'.

La deuda que Majida Issa no podía pagar y casi la deja en la calle

De esto, un momento muy duro para ella fue tendencia en redes, y es que reveló que estuvo a punto de quedar en la calle literalmente. Sí, Majida Issa debió poner el cartel de “se vende” a un apartamento por no tener cómo pagarlo.

En la entrevista ella relata que, “me metí a un crédito para pagar ese apartamento de ella y llevaba mucho tiempo sin trabajo y no tenía como pagar las cuotas y uno tiene que ser realista. Puse el letrero”, contó la actriz.

El apartamento no era de ella, sino de su abuela, la reconocida actriz, Tereza Gutiérrez, quien falleció y ella estuvo a su lado hasta el último momento.

El “ángel” que le cambió el rumbo a la vida económica de Majida Isaa

Majida contó que no sabía qué hacer, pues en ese momento no contaba con las cantidades que debía pagarle al banco para no perder el apartamento de su abuela, por eso también reveló a ese “ángel que llegó a su vida”.

“Acá tengo que hablar de un ángel muy importante en mi vida que es Deisy Marroquín, su mánager. Ella me dijo: ‘Quita eso ya. Así tenga que pagar las cuotas que vienen, tú vas a tener trabajo muy pronto y vas a tener como pagar ese apartamento, así que quita ese letrero’”, relató la actriz.

De ahí vino un gran personaje para ella que le ayudó a estar mucho mejor económicamente y a lograr esas promesas que se había hecho. Esto dejó claro que no todo es color de rosa y que no siempre los finales de los actores son felices.