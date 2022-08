Así se veía Lina Tejeiro cuando apareció en ‘Padres e hijos’

Lina Tejeiro ha sabido ganarse la atención de varios seguidores, no solo por las recientes muestras de amor con su nueva pareja Juan Duque, sino también por su talento como actriz y su atractiva figura, la cual ha sido elogiada por muchos usuarios en las redes sociales. Sin embargo, cuando apareció en la serie ‘Padres e hijos’ lucía muy diferente.

Si bien la actriz había figurado en un par de producciones colombianas antes de cumplir los 10 años, no fue sino hasta 2003 que logró figurar en uno de los proyectos más grandes y que le sirvió para impulsar su carrera como actriz: Padres e hijos. En la serie, le dio vida al personaje de Samantha “Sammy” Pava cuando solo tenía 11 años de edad.

A través de los cinco años que la joven estuvo interpretando el papel de la sobrina de Carlos Alberto, el padre de la familia Franco, mostró que pasó por algunos cambios, en especial la transición entre sus últimos años de niñez hasta su adolescencia.

Y precisamente este cambio evidencia lo diferente que lucía en relación a su aspecto actual, dejando ver que durante su tiempo en la serie tenía una contextura un poco gruesa, algo que ha recordado en más de una ocasión a través de sus redes sociales.

Con publicaciones de Instagram, Lina Tejeiro no solo recuerda algunos momentos que vivió mientras grababa Padres e hijos, sino que también destacó lo mucho que luchó con el sobrepeso en las etapas finales de su aparición en el programa.

De hecho, en un post reveló varias de las etapas por las que pasó hasta llegar a conseguir el cuerpo que tiene actualmente, comentando que a pesar de someterse a una liposucción no logró mantenerla debido a que no siguió una rutina de ejercicios y una dieta sana: “Si me operé PERO ME ENGORDÉ, si dejé de comer PERO ME ENFERMÉ. No hay pastillas mágicas que te tonifiquen, no hay cirugía que te dure sin ejercicio y buena alimentación”.