“Cizañeras”: ellas serían las nuevas “pesadas” de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia

‘La Casa de los Famosos’ Colombia ha mantenido a algunos de los televidentes pegados a la pantalla de RCN y ViX durante las últimas semanas para estar atentos de lo que sucede dentro de este lugar y cómo es la convivencia entre ellos. Y a propósito de esto, varios internautas ya tienen en la mira quiénes podrían ser la nuevas chicas “pesadas” del reality.

Desde que comenzó el programa, varios de los televidentes iban empezando a perfilar quiénes eran sus figuras favoritas para ganar la competencia, e incluso también comenzaban a especular quiénes serían problemáticos, incluso antes de que el show iniciara.

A medida que van pasando los días, las cosas se complican un poco más en lo que respecta a la convivencia entre los participantes, ya que si bien todo empezó de manera armoniosa, ahora hay tensiones, rivalidades e incluso enfrentamientos entre algunos de los participantes de La Casa de los Famosos.

Una de las protagonistas principales de este tipo de conflictos es la actriz Martha Isabel Bolaños, quien se ha mostrado muy honesta al compartir lo que pasa por su cabeza y al “cantarle” las cosas a sus compañeros cuando la situación lo amerita, algo que no le cae muy bien al resto de los residentes de la casa.

Y al parecer esto también trascendió a otras instancia, debido a que en las redes sociales Martha también ha recibido una serie de críticas de parte de los usuarios de estas plataformas, dejándole una gran cantidad de mensajes negativos.

Pero tal parece que desde hace pocos días hay un nuevo par de chicas “pesadas” dentro de la casa, ya que en varias publicaciones del perfil de Instagram de este reality show se pueden leer una gran cantidad de comentarios negativos en contra de dos participantes: ‘La Segura’ y Karen Sevillano.

La Segura y Karen Sevillano son las nuevas “villanas” de La Casa de los Famosos

A través de diversas plataformas digitales, las creadoras de contenido se han estado ganando un título a propósito de lo que muchos seguidores califican como una actitud “soberbia”, “manipuladora” y “tóxica”: “Las arpías”.

Pero además de ponerles este apodo, los usuarios de las redes sociales también aprovechan estas plataformas para descargar todo lo que piensan sobre ellas, con muchos coincidiendo en relación a los aspectos que ellos consideran negativos.

“Son personas que no se les puede decir absolutamente nada y enseguida lo toman muy personal”, “Estas niñas no ven más allá de la burla y la falta de respeto por las creencias de los demás”, “Estas dos son unas cizañeras, las he visto en vix y siempre andan viendo cómo hablan mal de la gente” y “Estas dos son muy sobraditas y quieren que todos los de la casa estén haciendo pleitesía” son algunos de los mensajes que se pueden leer en muchas publicaciones de La Casa de los Famosos.