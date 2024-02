La historia de amor entre Cristina Hurtado y Josse Narváez comenzó desde el 2003, cuando coincidieron en el reality ‘Protagonistas de Novela’ de ese mismo año. En ese entonces, las pruebas también eran de carácter actoral y ellos tuvieron un momento donde tuvieron que protagonizar una escena de un beso. Desde ese momento hasta 2024, la pareja superó lo complejo de la vida dentro de una casa estudio.

Dicho amor llegó al altar el 14 de septiembre de 2013, donde se dijeron “Sí, acepto”, haciendo que dicha relación sea una de las más estables de la farándula colombiana. Así mismo, dicho amor dio fruto a dos hijos, de los que la pareja ha estado orgullosa y han apoyado indiscutiblemente.

Esto está haciendo Josse Narváez mientras Cristina Hurtado graba ‘La Casa de los Famosos’

Pero pese al amor que se tienen como pareja y familia, las arduas horas de grabación de Cristina Hurtado en vivo en ‘La Casa de los Famosos ‘, ha limitado un poco ese compartir y viajar juntos como familia. Frente a ello, en las últimas horas, Josse compartió en sus historias de Instagram lo que anda haciendo mientras que Cristina se encuentra en la capital.

Con la vista del Río Sucre Josse mencionó “Cómo no amar mi tierra, Montería del alma”. Hasta el momento no se sabe con qué fines el actor estuvo de paso por su tierra natal, pero sí se sabe que estuvo alejado de su esposa y sus hijos debido a las arduas jornadas de grabación de Cristina en ‘La Casa de los Famosos’, la tan polémica nueva producción del Canal RCN que no le ha ido tan bien en raiting a pesar del impacto que tuvo el formato en México.