“Se le acabaron los contratos de Shampoo”: Paola Turbay dejó atónitos a sus seguidores tras drástico cambio de look (Imagen tomada de redes sociales) “Se le acabaron los contratos de Shampoo”: Paola Turbay dejó atónitos a sus seguidores tras drástico cambio de look (Imagen tomada de redes sociales)

Sin lugar a dudas, Paola Turbay es una de las figuras públicas más bellas del país, su elegancia y su sensualidad la llevaron a conquistar el corazón de miles de fanáticos, quienes no se pierden ni un solo detalle de la vida de la actriz y modelo.

Por si fuera poco, la exseñorita Colombia de 1991 no deja pasar por alto toda la atención que despierta en sus fanáticos y antes aprovecha cada ocasión para deslumbrar ante ellos con su carismática forma de ser, su lujoso estilo de vida y sus rutinas de cuidado. No obstante, Turbay no solo es una de las famosas más queridas, sino que es también una de las más influyentes, al punto de que su estilo y sentido de la moda sirve de inspiración a otros, que intentan imitarla.

Gracias a sus facciones y su belleza, la modelo ha demostrado que pese a sus años todavía sigue siendo una de las mujeres más atractivas de la industria a la que cualquier vestido que se ponga le queda perfecto y por si fuera poco su cabello siempre ha sido uno de sus mejores rasgos al punto de ser la embajadora de algunas marcas del cuidado capilar.

Sin embargo, justamente su cabello es uno de los temas que ha causado controversia en los últimos días, pues la exreina sorprendió a todos con un drástico cambió de look, en manos del reconocido estilista Franklin Ramos.

La modelo contó en un video que su cabello sufrió de bastante daño luego de visitar las aguas termales de Islandia. “Los niveles de azufre eran tan altos que en esos puntos donde tenía el antiguo balayage, donde estaba más sensible el pelo, se me achicharró”, contó la famosa.

Ante la urgencia de remover el cabello maltratado, el estilista tuvo que realizarle un cambio radical, y optó por dejarle un fleco en la parte de adelante para armonizar aún más el look. Como era de esperarse, este cambió llevó a que los seguidores de la modelo reaccionaran rápidamente, algunos aprobando el look y otros asegurando que le quedaba mejor el cabello largo.

No obstante, lo cierto es que los halagos que recibió Turbay, ganaron por mucho a las críticas.