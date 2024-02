Julián Forero, concejal de Bogotá y líder motero, protagonizó nuevo caso de: “Usted, ¿no sabe quién soy yo?”

Julián Forero, reconocido líder del gremio de moteros conocido como Fuchi, alcanzó notoriedad en las elecciones regionales del 29 de octubre de 2023 al ser elegido como concejal de Bogotá con una abrumadora votación de más de 69,000 sufragios. Sin embargo, recientemente se ha visto envuelto en una polémica situación protagonizada por un altercado con la Policía en las calles de la ciudad. Este incidente ha generado debate sobre posibles abusos de autoridad o faltas de respeto.

El jueves 22 de febrero, en la madrugada, Julián Forero fue detenido por un patrullero de la Policía, quien le exigió una requisa. Un video del incidente captura al concejal confrontando al oficial, alegando que su moto fue atravesada en la vía y que le fueron retiradas las llaves de su vehículo.

En las imágenes, se observa a Forero pidiendo al oficial que lo esposara y acusándolo de abuso, mientras que el policía le recuerda su deber de respetar la autoridad y la ley. “Mi teniente, cuál es el problema con este patrullero”, de le oye decir al concejal, a lo que el policía reacciona pidiendo que se refiera a él no como patrullero sino como “señor agente”.

Forero, visiblemente exaltado, reclama al oficial por presunto comportamiento indebido y falta de respeto. “Ah bueno (usted es) señor agente, entonces (dígame) señor concejal. ¿Listo? como usted no sabe a quién paró y con quién fue gamín (...) usted también tiene que respetar, respéteme como ciudadano”.

“Póngame las esposas, perro, póngame las esposas de una vez. No sea abusivo, usted es un gamín, se bajó y me atravesó la moto, mire donde atravesó la moto, y vino aquí a quitarme las llaves de mi moto, eso no se hace, no sea gamín. Utilice la fuerza, utilícela”, repela el concejal.

“Me toca porque usted se está portando agresivo, señor. Estoy haciendo un registro y no se quiere aorillar, me toca... La ley es clara y sencilla, si me toca utilizar la fuerza, la uso”, manifestó el agente ante las pretenciones del funcionario de la Alcaldía.

El concejal argumenta que el encuentro con la Policía ocurrió después de una reunión del gremio de moteros y asegura que los uniformados interceptaron al grupo de motociclistas en su camino a casa.

El concejal tuvo que aclarar la situación

Tras el incidente, Julián Forero compartió su versión de los hechos en sus redes sociales, denunciando lo que considera un acto de abuso por parte de las autoridades. El altercado ha suscitado preguntas sobre los límites del poder policial y la conducta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Este episodio no solo ha generado controversia en las redes sociales y los medios de comunicación, sino que también ha puesto en tela de juicio la relación entre los ciudadanos y las fuerzas del orden en Bogotá.