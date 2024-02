”Casi no alcanzo a llegar a la clínica”, Claudia Bahamón recordó la vez que por culpa de un médico por poco pierde la vida

La famosa presentadora Claudia Bahamón es una de las más queridas por los televidentes gracias a su larga trayectoria en la televisión nacional a pesar de ser arquitecta de profesión. La opita es recordada por se la imagen del reality de cocina, ‘MasterChef’ en sus distintas versiones, su paso por Entretenimiento RCN y el ejemplo que da con el amor del cuidado por el planeta y el medio ambiente.

La también modelo y empresaria aprovechó la cercanía que tiene con sus millones de seguidores para rememorar uno de los momentos más difíciles que ha tenido que afrontar en la vida con una complicación de salud, puesto que hace unos años atrás preocupó al revelar que había terminado hospitalizada a raíz de un mal procedimiento médico.

En entrevista con ‘La mesa de trabajo’, habló del momento en el que estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos en una prestigiosa clínica de Bogotá a causa de un error médico. Según comentó, tras un dolor en uno de sus hombros, se sometió a una infiltración para el manejo del dolor, pero el profesional que la trató cometió una falla y perforó uno de sus pulmones, lo que le causó un colapso que la llevó de urgencias.

También indicó que por poco no alcanza a llegar a la clínica, puesto que empezó a no poder respirar y el miedo se apoderó de ella.

“El tipo llegó a la clínica. Mi hijo Luca, el menor, estaba ahí al lado. No llegó a cobrarme, eso es mentira; pero llegó a preguntarme cómo estaba y no se qué. Y empezamos a hablar como que de: ‘¡Por cierto, no te pagué!’ (risas). Llega mi hijo y me mira como: ‘¿qué estás hablando con este tipo?’ (…) Entonces yo le dije: ‘¿Cuánto es que te quedé debiendo?’ Y él dijo el monto; pero él dijo: ‘Pero no, no me pagues’ (…) El tipo me recibe la plata, la agarró y se fue”, acotó la presentadora en su relato.