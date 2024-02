Estas son las parejas que lograron enamorar a Sebastián Yatra

Sebastián Yatra es un cantante y compositor colombiano que ha logrado conquistar a millones de personas en todo el mundo con su música. Comenzó su carrera musical en el 2013 y desde entonces no ha parado de cosechar éxitos.

Una de las características que más destacan en la música de Sebastián Yatra es su estilo romántico y melancólico, que ha logrado conectar con el público de todas las edades. Temas como “Traicionera”, “Devuélveme el corazón” y “Por perro” son algunos de sus mayores éxitos.

Pero no solo se destaca por su música, también por su personalidad carismática y cercana con sus fans. Es un artista que se preocupa por mantener una conexión directa con su público, lo que lo ha llevado a ser uno de los artistas más queridos de toda Latinoamérica.

Además, Sebastián Yatra ha colaborado con otros grandes artistas como Daddy Yankee, Tini Stoessel y Carlos Vives, entre otros. Sus colaboraciones siempre han sido muy bien recibidas por el público y han logrado posicionarse en los primeros lugares de las listas de éxitos.

En la entrevista con el podcast ya mencionado, el cantante bromeó sobre su primer amor, específicamente cuando era un niño; sin embargo, reconoció que la primera relación que funcionó fue cuando tenía 21 años, con una chica de su país llamada Sofía.

“Pero enamorarme, enamorarme, solo dos veces, de mis dos novias, que son Tini y Aitana”, aclaró.

Actualmente, Sebastián Yatra se encuentra soltero y enfocado en sus labores, el músico dijo que jamás le fue infiel a ninguna de sus parejas, por lo que no habría motivos para pensarlo como una causante de sus rupturas con las cantantes Tini y Aitana, con las que no duró más de un año.

“Si yo tuviese una relación de mucho más tiempo no sé cómo lo puedo aguantar porque es que me darían ganas de ser infiel. Aunque esté enamorado de alguien me darían ganas de estar con alguien más. Entonces, ¿cómo hago en una relación a largo plazo?”, se preguntó.

Visto de esa manera, el artista reflexionó sobre cómo tendría una próxima relación, especialmente para mantenerla a lo largo de los años, y comentó que estaría dispuesto a que sea más abierta y con muchas libertades.