Conservatorio de artes lleva el nombre de Sebastián Yatra con un emotivo homenaje

El lugar estaba lleno de diferentes fotografías del cantante colombiano Sebastián Yatra sobre diferentes caballetes y con cada una de las letras que conforman su nombre en color rojo.

Puede leer: Aseguran que la presentación de Shakira fue un “ritual de dominación mundial”

Sebastián Yatra hizo su entrada al recinto que estaba lleno de los estudiantes del colegio Sagemont Preparatory School quienes tuvieron una presentación musical de una banda de la escuela, así como un lienzo con la pintura del joven cantante y también actor.

Algunos carteles mostraban la fotografía estudiantil de Sebastián Yatra cuando se formaba dentro de esa casa de estudios rememorando la emotividad de esos años. Acto seguido, visiblemente emocionado, inició la develación del área que lleva por nombre “Sebastián Yatra Conservatory of the Arts” y el cantante cortó la cinta para la inauguración oficial.

El video del homenaje lo dio a conocer por medio de su red social Instagram en la que dejó algunas palabras para su comunidad digital que tras la publicación se ha llenado de elogios por parte de sus seguidores quienes aplauden este reconocimiento al intérprete de la canción, nominada al Oscar, ‘Dos Oruguitas’.

“Creo que la preparación y la educación son fundamentales, pero también creo que es importante dejar un poquito de espacio para la inspiración, porque cuando le dejas un poquito de espacio a la inspiración es que puedes abrir los ojos a lo que tienes al frente. ♥️ Ayer le pusieron mi nombre al conservatorio de artes del colegio al que fui toda la vida @sagemontpreparatoryschool 🦁✏️ No podría estar más orgulloso y agradecido!! Thank you for letting me feel inspired, free to be myself, and loved! ✨🙏🏻”, escribió Sebastián Yatra.

Por otra parte, Sebastián Yatra se mostró en una publicación con la pareja de Cristiano Ronaldo, la socialité Georgina Rodríguez, informando que la dirigió en su primer video clip que lleva por nombre ‘Energía Bacana’.