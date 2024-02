¿Fueron novios? Esta fue la relación que tuvo Naren Daryanani con Shakira

Naren Daryanani es un actor colombiano que se hizo conocido en los años 90 donde participo en varias producciones y volvió a sonar en los medios nacionales por su participación en la ‘Casa de los Famosos’ del canal RCN. Desafortunadamente, Naren fue el primer eliminado del programa.

A pesar de su corta participación en el reality, Naren logró destacarse en el mundo del espectáculo gracias a su talento y carisma. Antes de su participación en la ‘Casa de los Famosos’, ya había trabajado en varias producciones colombianas, tanto en televisión como en teatro.

Uno de sus papeles más destacados fue en la serie “Padres e hijos”, donde interpretó a uno de los personajes más emblemáticos de la recordada serie producida por Colombiana de Televisión. También ha participado en otros exitosos proyectos como lo fueron ‘Clase aparte’, ‘La sombra del deseo’, ‘Corazón prohibido’, ‘La mujer en el espejo’, ‘La Tormenta’, ‘Doña Bárbara’, ‘El clon’, entre otras.

Su fama le permitió ser parte de la edición de 1994 de los más bellos de la televisión colombiana de ‘Tv y Novelas’, en la misma que Shakira destacó. Para ese entonces, Shakira era una joven que había llegado a Bogotá para abrirse camino en la música, pero antes fue fichada por ‘Cenpro Televisión’ para protagonizar la novela ‘El Oasis’.

En una reciente entrevista que concedió en La Mega, Naren Daryanani relató que se habían conocido con Shakira por temas laborales y que habían estado en conversaciones por más de siete meses. “Nos conocimos y duramos como siete meses”, ante esa confesión el presentador le preguntó si había pasado algo mas allá de una amistad: “uy no, hasta allá no iría jamás pase o no pase”.

Las razones del porqué no duraron más allá de lo esperado, fue porque él estaba en un momento de ‘locura’ en su vida, en donde tenía otras amigas con las que estaba saliendo e intentando algo más que una amistad.

“Sí, tuvimos una muy buena relación, siete meses de estar saliendo, más que noviazgo, porque yo estaba en una época muy loca de mi vida, con amigas y con cosas, ella era una amiguita chévere más, tuvimos nuestra primera jefe de prensa en Colombia y eso nos juntó mucho”, finalizó.