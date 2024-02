Actriz de ‘Pasión de Gavilanes’ por poco pierde la vida tras comer cemento

‘Pasión de Gavilanes’ es una de las telenovelas icónicas del Canal Caracol que ahora con su regreso a la pantalla chica con la segunda temporada, ha dado de qué hablar con lo que ha pasado en la vida de sus actores. Es por ello, que la actriz Constanza Hernández, más conocida como Connie Hernández reveló a ‘Se dice de mí', algunos detalles de lo que fue su infancia, su vida y su carrera actoral en producciones como ‘Fugitivos’, ‘Chica vampiro’, ‘Tiro de gracia’ y la novela de las hermanas Elizondo.

La famosa sorprendió al revelar que cuando pequeña comió cemento durante unas vacaciones en las que departía con uno de sus primos, por lo que dijo: “Mi abuelito tenía una ferretería en Girardot, así que mi mamá me llevó de vacaciones, y me puse a jugar con un primito y en esas me veo comiendo cemento”.

Lea también: Por aparatosa caída, actriz de Pasión de Gavilanes sufrió fractura de cráneo: “me alcanzaron a poner morfina”

Por consumir dicho material para las construcciones puso en riesgo su vida, ya que desató una crisis asmática, por lo que su mamá tuvo que llevarla de urgencias al no ver mejoría en la niña ha pesar de las ayudas brindadas.

Ya en el hospital la situación no iba bien: “Me daban pocas horas de vida, así que entré en un colapso sistémico, hasta que finalmente vuelvo en sí, y viene lo demás, quedé asmática, con hiperactividad bronqueal, con alergias, y una alta sensibilidad”, narró Connie.

La actriz de ‘Pasión de Gavilanes’ comentó que la crisis que vivió de niña le dejó secuelas asmáticas, al punto en el que los tratamientos con corticoides perjudicaron su salud, puesto que años después desarrolló resistencia a varios componentes que producía su cuerpo y por ello su físico cambió por completo para convertirse en una mujer de tallas grandes.

Lea también: “Sufría”, Zharick León reveló lo que no le gustaba a la hora de grabar ‘Pasión de Gavilanes’