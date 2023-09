“Me volví selectiva”, Zharik León confesó lo que significó para ella conocer la fama con ‘Pasión de Gavilanes’

Zharick León Villalba es una actriz cartagenera, que con sus 47 años de edad y sus múltiples papeles en la televisión colombiana, se ha robado el corazón de sus fans por su forma de ser, su físico y lo multifacética que puede llegar a ser en el mundo actoral, pues puede pasar de ser Rosario Montes en ‘Pasión de Gavilanes’, a interpretar un papel muy importante en la historia que narra la vida de Jaime Garzón, ‘Garzón Vive’.

El reconocimiento que le dio ‘Pasión de Gavilanes’ fue algo que nunca se imaginó que podría llegar a experimentar y sin saber a qué se enfrentaría, se retiró casi por completo de las pantallas para ser mamá presente y dedicarse a cuidar a sus hijos y afrontar lo que dos separaciones traen consigo.

Para sus seguidores, Rosario Montes es su icónico personaje, puesto que el papel de la sensual cantante del Bar Alcalá, al punto en el que la misma actriz menciona que la popularidad la desbordó y le tomó un buen tiempo llegar a comprenderla.

Desde un inicio, Zharick tenía claro que deseaba ser la cantante de la telenovela, tanto que al describir su papel, indicaba que “Es cantante, tiene acción, belleza y estética. Estos personajes completos me pegan porque yo soy artista por naturaleza: pinto, me gusta la fotografía… Reconozco que los roles de doctora o abogada me resultan aburridos”.

Lea también: “Sufría”, Zharick León reveló lo que no le gustaba a la hora de grabar ‘Pasión de Gavilanes’

Zharick León reveló lo que significó para ella la fama de Rosario Montes en ‘Pasión de Gavilanes’

Para la actriz fue toda una experiencia, un momento de su vida que la marcó y la llevó a madurar rápido. “Yo era una jovencita que no veía más allá de mi trabajo y no era consciente de lo que suponía la fama. Ahora, cuando la gente sigue llamándome Rosario, me doy cuenta de lo importante que fue la novela. ¡Tengo fans en todo el mundo! Me he hecho amiga de algunas, como una mujer argentina que me contó que gracias a verme a mí salvó su vida. Eso te marca”, dio a conocer al portal Diez Minutos.

¿Zharick León pensó en retirarse de la actuación?

A pesar de haberse dedicado de lleno a sus hijos Luciano y Levana, nunca le faltaron las ofertas para interpretar nuevos papeles, pero ella tenía claras sus prioridades para darle la estabilidad que buscaba para sus hijos en ese entonces.

Aún así, se le volvió a ver en papeles con los que siguió conquistando a sus seguidores con su actuación, por lo que en una entrevista reveló:

“Me he vuelto muy selectiva con los papeles: no me muevo de Bogotá y solo acepto papeles cortos. Tras mi último protagónico en ‘Los graduados’, participé en ‘Garzón vive’ y ‘La Ley del Corazón’.

Le puede interesar: ¿Está soltera? Martha Isabel Bolaños de ‘MasterChef Celebrity’ y su misterios vida sentimental