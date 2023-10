Por aparatosa caída, actriz de Pasión de Gavilanes sufrió fractura de cráneo: “me alcanzaron a poner morfina”

El porrismo, es un deporte que combina las habilidades y destrezas motoras con un apropiado acondicionamiento físico, para lograr acrobacias sorprendentes, sobre todo en el aire. Precisamente fue durante una sesión de práctica que Camila Rojas, quien interpreta a Muriel Caballero en la novela ‘Pasión de gavilanes’, sufrió una grave caída.

“Dijimos: vamos a sacar doble mortal. Pues se me fue a doble mortal y medio de la fuerza con la que iba. Rebasó el segundo piso del colegio. Y caí de cabeza. Literal doblada. Yo sentí el ‘pum’ como una campana. Y desde ahí no volví a saber absolutamente nada”, narró en entrevista para el programa La Red.

El hecho ocurrió cuando era una adolescente y practicaba junto a sus compañeros de colegio, quienes quedaron en shock y el pánico se apoderó. “Obviamente todo el mundo se espantó y yo les dije, según ellos porque no me acuerdo, ‘no, no me agarren. Yo puedo sola’. Pero caminé 10 pasos y me desmayé”.

La artista fue trasladada en una ambulancia hasta una Clínica donde concluyeron que tenía una fractura en el cráneo y debía ser ingresada al quirófano de manera urgente. Sin embargo, Camila cuenta que durante la intervención ella se despertó y pronunció unas palabras.

“No sé si me colocaron anestesia o no, pero me acuerdo de que me levanté cuando me estaban poniendo puntos y en ese momento yo decía: ‘A ver, mi nombre es Camila, mi mamá se llama tal, mi papá se llama tal, tengo tantos años’. Yo repetía esas cosas para ver si perdí la memoria. Me tenían en una camilla con tubos. Llegaron mis papás, abrí los ojos y les dije:’¿Cómo salió el mortal?’”.

Cerca de 6 meses duró la recuperación de la actriz -quien también se destacó por su papel en la novela ‘Romina La Poderosa’- lo cual en su momento truncó su carrera. “Esto era para desnucarse. A mí me alcanzaron a poner morfina. Y a mí no se me quitaba el dolor de cabeza el primer mes. Y luego le tenía muchísimo miedo a las alturas”.

Luego de este fuerte accidente, Camila tuvo secuelas en su columna, pues la curvatura normal del cuello, la perdió y padece de rectificación cervical. “Pierdes toda la fuerza de la espalda, de los hombros, del cuello. Entonces ahora me toca trabajar en eso. Me estoy colocando un corregidor de postura”.

Finalmente, a pesar de la adversidad, la actriz tomó este momento de su vida para convertirse en “una mujer determinada, que está de pie, luchándola. Con miedo, pero me voy con toda”.