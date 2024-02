“Me voy a quedar pelado”: Maluma perdió una apuesta en TikTok y no lo perdonaron en las redes

Maluma compartió un video en donde quedó en evidencia que sus habilidades deportivas no son tan buenas como muchos de sus fanáticos pensaban, dejando ver que perdió una apuesta contra un fotógrafo. Ante esto, varios usuarios de las redes sociales no perdonaron al cantante por este resultado.

El artista ha estado utilizando sus redes sociales durante los últimos días para promocionar su nuevo tema titulado ‘Bling Bling’ junto a Octavio Cuadras y Grupo Marca Registrada, el cual ha tenido muy buena recepción de parte de sus fans, alegando que tiene un toque fresco y diferente en comparación con su estilo usual.

Puede leer: “Lo que hace la plata”, desempolvan foto de Maluma y Karol G hace 10 años y su cambio sorprende

A través de sus redes sociales, el joven invita a sus fans a escuchar la canción mientras comparte algunas escenas del video musical y otros clip en donde aparece él moviéndose al ritmo del tema. También ha estado compartiendo algunos videos de sus seguidores quienes usan esta canción para hacer publicaciones divertidas.

Sin embargo, Maluma también ha estado compartiendo otros detalles de su vida, como un video divertido en TikTok en donde hace una apuesta con un fotógrafo en la que ambos deben demostrar sus habilidades con un balón de fútbol.

La premisa del reto consiste en que uno de ellos debe patear el balón a distancia y que este lo reciba la otra persona sin tener que moverse, para lo que ocuparan tres intentos cada uno. Quien logre hacer más aciertos se llevará 50 dólares, tal y como lo estipuló el cantante.

Y si bien el fotógrafo acertó solo uno de los tres intentos, el intérprete de ‘Coco loco’ quedó mal parado al fallar todo ellos, teniendo que pagar la apuesta acordada con su compañero: “me quitó 50 dolorosos por ponerme a hacer jueguitos pa TikTok, me voy a quedar pelado”.

Lea también: “Se echó a perder”: atacan a Maluma por unas polémicas fotos en la bañera

Internautas no perdonaron a Maluma por su desempeño en el reto

A través de la sección de comentarios, algunos de los seguidores del artista no dudaron en dejarle varios mensajes en donde se burlaron un poco de sus habilidades deportivas, haciendo bromas en relación a su desempeño.

“¿Maluma antes de ser cantante no era futbolista?”, “Menos mal que escogió la música”, “Cómo así que siendo zurdo no tiene precisión si los zurdos son los más precisos, lo vi mal” y “Parcero yo lo amo pero el fútbol no es pa usted jajajaja” son algunos de los mensajes que se pueden leer en el video de Maluma.