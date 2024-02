“No vayan a ser sapos”: Ricardo Quevedo y el “secreto” que pidió ocultarle a Maluma

El comediante Ricardo Quevedo, mejor conocido en redes como ‘Cejas Pobladas’, ha sabido cómo hacer reír a su publico durante años con cada una de sus ocurrencias y recientemente no ha sido la excepción.

Y es que durante una emisión de ‘Los De La Culpa’ estaban hablando sobre si tenían alguna fotografía con un famoso, por lo que el comediante no dudó en mostrar una diciendo “J Balvin y yo fuimos amigos en una época, ya casi no, pero en una época fuimos muy amigos, pues porque él triunfó más que yo, y pues ya no me contesta el teléfono, pero fuimos muy amigos y compartimos una vez en una entrega de premios, hace mucho tiempo y quedó esta foto que está ahí”, dice Ricardo Quevedo.

Al mostrar la imagen en efecto salía J Balvin posando para la foto, y de fondo Ricardo Quevedo luciendo su cabello, lo que desató la risa de sus compañeros y del público presente en el recinto.

Pero no se trató solo del momento, sino de lo que escribió el comediante al pie de publicación, pues etiquetó al cantante con la frase “Hola @jbalvin recuperemos esto tan bonito que teníamos. A ver si me puedo tomar una fotico y olvidar esta 😔”.

Sorpresivamente, tras la publicación, el cantante J Balvin lo siguió en Instagram y no obstante a eso decidió responderle a su petición. “😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 tomémonos otra igual, el antes y el después je je je je”, le respondió J Balvin.

JBalvin me contestó un video que acabo de poner en Instagram y me empezó a seguir. Me mojé un poquito 😳 pic.twitter.com/6R8CuWVE7O — Ricardo Quevedo (@cejaspobladas) February 9, 2024

El comediante agregó otra mención para bromear sobre lo que sería tomarse una nueva foto juntos “Me contestaste. 😱 ufff en el después yo todo calvo y tú todo hermoso ❤️ ja ja ja un abrazo 💃 💃 💃 💃”, pero además bromeó con la amistad que tienen J Balvin y Maluma al agregar “No le cuenten a @Maluma que J Balvin me contestó, no vayan a ser sapos 🙃”.

Como era de esperarse la reacción de la comunidad digital no tardó en llegar, y bromearon con la tiradera que pudiera darse entre ambos cantantes, así como que no descartan que este sea el paso para tenerlos de invitados en ‘Los De La Culpa’.