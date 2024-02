¿En serio se ve feo?: Maluma posó semidesnudo en una bañera y sus fans reaccionaron de forma inesperada

Maluma es uno de los cantantes más reconocidos de Colombia que ha logrado brillar en el extranjero con canciones como ‘Según Quién’ y ‘El Perdedor’. El cantante, además de su gran carrera artística, ha sido halagado desde su inicio en la industria musical por su atractivo y muchas de sus fanáticas lo halagan constantemente por belleza y estilo; pero algo ha sucedido entre las ‘malumaniaticas’ y ya no han piropeado tanto al cantante.

Recientemente, Maluma compartió una serie de fotografías en las que posa con poca ropa dentro de una bañera llena de billetes de 100 dólares, además de las críticas que recibió por su “poca humildad” muchos declararon que aunque las fotos debían ser sensuales, Maluma ya no provoca nada en sus fans. Con comentarios como: “¿encendió qué?, si ya no provoca ni un mal pensamiento”, “ya no veo lindo a Maluma, no sé como perdió la llama” y “la humildad ya no prevalece” haciendo referencia al eslogan usado por el cantante paisa en los inicios de su carrera.

El premio con el que Maluma compenso no ganar el Grammy

Maluma expresó su frustración a través de las redes sociales después de perder en la categoría por la que estaba nominado. Aunque algunos interpretaron sus palabras como una simple reflexión sobre su experiencia, para otros indicaban cierto resentimiento por no haber ganado. Maluma declaró: “No ganamos en esta ocasión, pero yo soy ‘Don Juan’, un OG, este es el comienzo. Un Grammy no define ni la calidad ni el éxito de los artistas”.

Aunque el cantante no logró obtener el premio anglo, aprovechó para presumir otro de sus lujos y logros durante los Grammy. Maluma afirmó: “Qué noche, mi Grammy fue la copa que me dio la goat”, refiriéndose a Jay Z. El cantante paisa recibió champaña del rapero estadounidense y brindaron juntos. Esta acción fue elogiada por muchos de los seguidores de ‘Don Juan’. Además, Maluma felicitó a Karol G por ganar su primer Grammy anglo en su carrera, el cual Maluma mismo entregó.