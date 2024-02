“No olvidemos el bello proceso”: Luisa Fernanda W recordó la época en la que no tenía hijos con ‘TBT’ de ‘infarto’

Sin duda alguna, Luisa Fernanda W, es una referente en Colombia, en lo que a creación de contenido digital se refiere, por lo que su vida privada despierta un gran interés y genera constantemente una amplia conversación en la web. Ante la constante crítica a su figura, y los rumores sobre un posible embarazo, la esposa de Pipe Bueno, decidió responderle a sus detractores con un ‘TBT’ que supera ya una década.

“Yo me miro todos los días al espejo, así que sé perfectamente cómo me veo, que pereza estar leyendo últimamente tantos mensajes sobre mi cuerpo, cálmense un poquito, embarazada, no estoy y pasada de peso tampoco”, fueron las palabras de la influencer de 30 años, luego de que muchos navegantes digitales le hicieran críticas a su estado físico.

Estos actos de respuesta a sus críticos no solo quedaron ahí, ya que recientemente Luisa decidió hacer uso de sus Historias de Instagram, plataforma en la que acumula 19,2 millones de seguidores, para recordar a su yo de hace ya diez años, mostrando el inicio del proceso que la ha llevado a tener un cuerpo envidiable para muchas.

“No olvidemos el bello proceso, 10 años pasan muy rápido, ahí jamás me hubiese imaginado que iba a ser mamá. Posdata, siempre entaconada”, fue la descripción de la paisa a una imagen en la que se le ve tomándose una fotografía frente al espejo, vistiendo una blusa blanca, falda y tacones; en una época en la que su corazón no había conocido a Legarda ni a Pipe Bueno.

