Lo que dijo Luisa Fernanda W sobre los rumores de su embarazo en las redes

La reconocida influencer colombiana Luisa Fernanda W no se quedó callada ante las críticas que ha recibido en las redes sociales por sus publicaciones en donde siempre se muestra bien presentable, mostrando sus rutinas de belleza, viajes, reuniones sociales y estilo de vestir.

La pareja del famoso cantante Pipe Bueno es una de las personalidades más destacadas del mundo del entretenimiento colombiano gracias a la creación de contenido que comparte en sus cuentas de plataformas digitales, convirtiéndose a veces en blanco de críticas.

Recientemente, la influyente no pasó por desapercibido algunas reacciones de los usuarios en su cuenta de Instagram. Luisa Fernanda hizo una captura de las opiniones de sus detractores y para responderles también a algunos rumores que han surgido sobre ella en los últimos días.

En la imagen compartida en su historia de red social, los internautas hicieron varios comentarios sobre su apariencia física, mencionando que tiene una contextura “un poco más gruesa”, y que ya no tenía la cintura ideal, pero reconocieron que es porque como madre esas cosas suceden con el paso de los años, incluso, le mencionaron que le hacía falta más empeño en el gimnasio para lucir espléndida.

Luisa Fernanda W La influencer reaccionó a quienes la critica por su apariencia en redes. / Foto: Instagram

Luisa Fernanda no pasó desapercibido estos comentarios, así como lo ha hecho en otras oportunidades y respondió de forma contundente a sus haters: “Yo me miro todos los días al espejo así que sé perfectamente cómo me veo, que pereza, estar leyendo últimamente tantos mensajes sobre mi cuerpo”, escribió en la publicación.

Luego se refirió a quienes piensan que se encuentra embarazada: “Cálmense un poquito, embarazada no estoy y pasada de peso tampoco. Gracias”.

Con estas declaraciones Luisa Fernanda descartó que estuviera esperando otro hijo con Pipe Bueno y también puso en su lugar a quienes constantemente la critican en redes sociales.