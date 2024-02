J Balvin llenó de ternura a sus seguidores al mostrar al heredero de su perro Enzo

El pasado 5 de febrero el cantante paisa José Álvaro Osorio, mejor conocido como J Balvin, le arrugó el corazón a sus millones de seguidores en el mundo al dar a conocer la muerte Enzo, su mascota a la que quería como si se tratase de un hijo. Ante la partida de su ‘peludito’, el reguetonero reveló que años antes de que su fiel amigo falleciera, había tomado una radical decisión para que dejara descendencia y así su imágen lo acompañara por muchos más años.

El intérprete de ‘Azul’, conmovió a sus seguidores al revelar que su querido Enzo había partido de este mundo terrenal, a la edad de 14 años; tiempo en el que lo acompañó por distintas partes del mundo, dejando varias aventuras que quedaron retratadas en la cuenta de Instagram del ‘animalito’, plataforma en la que llegó a acumular más de 50.000 seguidores.

Aunque esta perdida ha llenado de tristeza a Balvin y sus familiares, años antes a que el ‘peludito’ falleciera, habían tomado la decisión de que dejara descendencia, por lo que lo juntaron con una hembra para dejar una camada de akitas, y de allí nació ‘Enzo II’; el cual es la misma estampa de su papá.

“Por si ustedes no sabían Enzo tiene un hijo, que yo, sabiendo que él estaba muy ‘viejito′ decidí tenerlo. No quería tener otro perro que fuera de otro lado. (...) Este es el hijo de Enzo, tiene apenas dos años y apenas se está acostumbrando a mí porque es un bebé y no tuve la oportunidad de criarlo”, fueron las palabras de Balvin al mostrar al nuevo integrante de su familia.

