Dos ‘ángeles de la vía’ salvaron a Iván Lalinde de ‘La Voz Kids’ de pasar un mal rato en el departamento de Bolívar

Con 49 años en su espalda, el presentador Iván Lalinde ya es considerado por muchos como una institución de la televisión colombiana, por su participación en reconocidos programas como, ‘ El precio es correcto’, ‘Día a Día’, y ‘La Voz Kids’ , por lo que cualquier cosa que le suceda genera preocupación en sus seguidores. Esto quedó demostrado luego de que el paisa diera a conocer que quedó en medio de algunas protestas, y fue rescatado por dos ‘ángeles’ que se encontró en la carretera.

Ya son casi 800.000 seguidores los que acumula Lalinde en su cuenta de Instagram, plataforma en la que, en las últimas horas, había realizado varias Historias, en las que iba mostrando el ‘road trip’, que decidió hacer y que tenía como destino final el municipio de Rincón del Mar, en el departamento de Sucre.

Esto le puede interesar: Carlos Vargas de ‘La Red Caracol’ pidió ayuda para solventar problema económico que enfrenta

Todo iba bien frente al volante hasta el momento que Iván cruzó por jurisdicción del departamento de Bolívar, en la carretera que conecta a los municipios de Suan y Calamar; lugar en el que se topó de frente con una manifestación de algunos habitantes de esta región. Cabe acotar que el nacido en la ‘capital de la montaña’, venía solo en la ruta y para su fortuna dos locales decidieron extenderle la mano y ayudarlo a coger una vía alterna.

A raíz de este suceso, Lalinde aprovechó para mandarle una fuerte ‘pulla’ a los Gobernantes del país, por el descuido estatal en estas zonas: “En el peaje de Calamar había protestas por lo de siempre, porque no hay luz ni agua. Unos ‘parceritos’ me ayudaron a salir de ahí. (...) Unos se encuentra ‘angelitos’ en la vía. (...) En este país siempre pasa lo mismo y no pasa nada. Hay protestas todo el tiempo en estos poblados de Colombia, y sigue pasando lo mismo”, fueron las declaraciones del medellinense.

No se lo puede perder: El ‘compañerito de la SIJIN’ apareció con otra ‘Sara’, azotando baldosa; “Baila sabroso”