“Duele verlo en la clínica”: J Balvin conmovió con el estado de salud de uno de los miembros de su familia

J Balvin se ha consolidado como uno de los principales exponentes de la música urbana y el reguetón gracias a sus composiciones musicales que lo han llevado a sonar sus canciones en todo el mundo y lograr colaboraciones con importantes artistas. El cantante urbano reveló por medio de sus historias de Instagram que su perro Enzo se encuentra con problemas de salud que lo han llevado a estar hospitalizado en la veterinaria donde recibe atención de los especialistas. Sin dar muchos más detalles, dejó ver la preocupación que siente junto a su pareja y madre de su hijo, la modelo Valentina Ferrer, quien también ha mostrado en sus redes el gran afecto que siente por la mascota.

Enzo, el perro de J Balvin tiene cerca de 14 años, por lo que ha sido uno de los principales protagonistas de los videos del paisa, puesto que ha sido la compañía del artista desde hace años e incluso se ha prestado para las ocurrencias de su amo, quien lo ha enseñado con total orgullo gracias su porte, su gran tamaño y su cola de colores. Más que una mascota, Enzo se convirtió en parte fundamental de la familia, puesto que es el protector de Valentina Ferrer, de su hijo Río y por supuesto, de Jose, quien ahora tiene en vilo a sus millones de seguidores.

Lea también: “Se siente muy raro”: J Balvin compartió su experiencia llevando por primera vez su hijo al colegio

El perro de raza Akita resultó en el veterinario, según contó J Balvin, de un momento al otro, puesto que un día, luego de estar bien, amaneció sin poder moverse.

“El Enzo tiene casi 120 años en vida de humano, casi 14 años conmigo, está viejito mi rey. Duele verlo en la clínica porque no se puede mover. Ayer estaba súper y hoy pues... así es la vida”, comentó el artista, mientras su compañera de vida escribió en una fotografía en la que se le ve en la veterinaria junto a su perro: “He is getting better!! Go my Enzo!! Está viejito pero para adelante!! Él es mi protector number 1”.

Lea también: Destacado: Maluma enseñó el millonario regalo que J Balvin le dio por su cumpleaños