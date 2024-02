Carlos Vargas de ‘La Red Caracol’ pidió ayuda para solventar problema económico que enfrenta

A sus 44 años, el vallecaucano Carlos Vargas ha acumulado una reputación que lo convierte en uno de los referentes en Colombia al momento de hablar de temas relacionados con el entretenimiento, por lo que su vida personal despierta un gran interés; muestra de esto fue la preocupación de varios de sus seguidores al enterarse de que el nacido en Cartago, no ha podido recuperaré de un duro golpe que tuvo en su economía.

La imagen de Vargas se ha convertido en una constante en la pantalla chica, y más con su participación en el programa de variedades ‘La Red Caracol’, cuyo slogan es “nada se nos escapa”; precisamente el presentador dio a conocer en una reciente entrevista que no ha podido escaparse de la larga deuda que le dejó una inversión fallida en una plataforma digital, que lo llevo a poner en venta uno de sus bienes más preciados.

En conversación con la emisora ‘Tropicana’, ‘Carlitos’ Vargas, reveló que no ha podido vender un apartamento, el cual pretendía remodelar con los réditos de su inversión; acto que no se pudo concretar. Ante esto pidió ante este micrófono ayuda para la venta de este inmueble:

“Lo estoy vendiendo todavía. (...) Yo me puse a hacer inversiones digitales y la plata se fue; esa ‘platica’ se perdió. (...) No voy a negar que recogí ‘billetico’, también viaje y disfrute, pero la gente cuando mete la plata allí solo piensa en recibir, pero no le prestan atención al riesgo. (...) Perdí como cuarenta mil dólares, y eso era para el apartamento”, fueron las declaraciones de Vargas.

