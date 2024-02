Conozca a Irene, el amor más lindo del presentador de ‘Día a Día’ Iván Lalinde

Iván Lalinde es un reconocido presentador de televisión y locutor de radio en Colombia. Ha trabajado en importantes programas como “El Precio es Correcto”, “La Voz Colombia” y actualmente es uno de los presentadores más conocidos en el programa matutino de Caracol. Además, también ha sido presentador de eventos importantes como los Premios Grammy Latinos.

Además, Iván Lalinde es un gran defensor de los derechos de los animales y ha participado en campañas para promover su protección y bienestar.

De hecho, en su cuenta de Instagram en la que tiene más de 799 mil seguidores compartió una linda historia de su amiga felina Irene, quién fue rescatada por el reconocido artista tras recibir el rechazo de varios humanos por las difíciles condiciones visuales que presenta su gata, la reflexión titulada una “HISTORIA DE AMOR” ha logrado conmover a sus seguidores y resaltar la importancia de cuidar a las mascotas y a todos los seres vivos.

“Mi moneca hermosa, mi Irene, LA DOÑA mayor!Llevamos más de 11 años juntos, años de mucho aprendizaje, de conocernos. Irene llegó a casa porque la adopté en una tienda de mascotas de mi barrio de ese entonces. Por cierto, fueron muy irresponsables porque jamás me advirtieron todas las condiciones físicas que tenía (o tiene) la gatica blanca de la que me había enamorado con una foto que me envió una amiga”, comenzó diciendo en su relato.

Después añadió: “Irene es sordita y tiene su paladar hendido (rajado-abierto); y de todo me fui dando cuenta mientras nos adaptábamos todos en casa. Jamás me dijeron nada cuando me la entregaron. Lo peor es que días después me enteré de que esa gatica blanca había sido adoptada por diferentes familias que la habían devuelto porque era muy brava y no se dejaba acariciar”.

Ante esas condiciones médicas y después de sufrir muchos rechazos el artista reveló que era normal que su gata fuera un poco agresiva, debido a que era su mecanismo de defensa ante el mundo.

“Entonces, esto es un claro ejemplo del compromiso y la gran responsabilidad necesaria de todas las partes en el proceso de adopción. Si este sitio hubiera sido cuidadoso y responsable cuando entregó a Irene, no una, sino varias veces, el trauma de ser rechazada no hubiera sido tan profundo, pero el HUBIERA no existe y por fortuna llegó a nuestro hogar. Donde hemos descubierto esa melcochita que es mi mona furiosa, es dulce, tierna, amorosa, constante y firme como una roca”, terminó diciendo en su lindo mensaje.

