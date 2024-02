Andy Rivera contó bajo qué condiciones se enamoraría nuevamente

Andy Rivera le contó a sus seguidores que está abierto a conocer a una nueva persona para que se convierta en su pareja. Pero de acuerdo con lo que comentó en una serie de historias de Instagram, tal parece que deben presentarse una serie de condiciones para que el artista pueda darle otra oportunidad al amor.

El cantante está pasando por uno de sus mejores momentos a nivel musical, ya que hace pocos días le anunció a sus seguidores que firmó un gran contrato con una prestigiosa casa discográfica, de modo que sus fanáticos podrán disfrutar de sus nuevos temas próximamente.

Como era de esperarse, el artista se ha mostrado muy emocionado al respecto, compartiendo a través de sus redes sociales lo contento que está, e incluso logró capturar el momento en el que tanto él cómo otro miembros de la disquera celebran por haber concretado esta colaboración.

Sin embargo, tal parece que para Andy Rivera no todo gira alrededor del trabajo y el dinero, sino también de otro tema del que suele hablar con frecuencia en sus redes sociales: el amor.

Y es que a propósito del Día de San Valentín, el colombiano se pronunció respecto a por qué cree que las relaciones de pareja no suelen durar mucho tiempo en la actualidad, argumentando que hay varios factores que influyen en esto.

“El común denominador era que ya no hay lealtad, que la gente ya no se compromete, y no sé si tiene que ver con las redes sociales o qué, pero como que la gente cambia demasiado fácil de pareja, ya no hay como ese propósito por luchar, por sacar algo adelante”, aseguró el joven.

Andy Rivera quiere conocer a alguien especial, pero hay ciertas condiciones

Si bien en otras oportunidad ha confesado que está dispuesto a darle una nueva oportunidad al amor, en esta misma serie de historias ahondó un poco más al respecto, contando que hay un par de detalles que tiene en consideración al momento de pensar en esto.

“Mi mood hoy en día es conocer a alguien de cero: ‘¿Será que yo puedo prometer?¿Será que esa persona se va a comprometer?’. Vale la pena tener algo bonito, pero ojalá que cambie esa mentalidad”, dijo Andy Rivera al respecto.

De cara al final de clip, se mostró optimista al asegurar que todavía quedan personas buenas, indicando que “no hay que perder la fe” respecto a encontrar un buen prospecto con quien poder iniciar una relación.