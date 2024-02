¿Regresará a Colombia? Pipe Bueno contó bajo qué condiciones se mudará a México

Pipe Bueno le confirmó a sus seguidores que en efecto tiene planes de mudarse a México con su prometida, Luisa Fernanda W, y sus dos hijos, Máximo y Domenic. Pero a través de una sesión de preguntas y respuestas, el artista contó que detrás de esto hay un par de detalles que condicionan su partida, dando a entender que no será un adiós, sino un hasta luego.

El cantante ha logrado abrirse paso en el mundo de la música popular, partiendo con su carrera desde muy temprana edad, consolidándose en la actualidad como uno de los más grandes exponentes de este género.

No solo ha logrado posicionar varios de sus temas en altos puestos de las carteleras musicales del género, sino que también ha recibido galardones y ha podido colaborar con grandes estrellas, tanto nacionales como internacionales.

Pero pese a tener un gran éxito en Colombia, hace algunos meses su pareja, Luisa Fernanda W, le anunció a sus seguidores que tanto ella como Pipe Bueno y sus hijos se mudarían para México en algún punto de este año.

Y si bien ambos habían sido muy discretos respecto a este tema, el cantante aprovechó una pregunta de un seguidor para ahondar un poco más en la situación, volviendo a confirmar que su mudanza es un hecho, pero que tiene ciertas condiciones.

“¿Que si nos vamos para México? Sí, pero mi gente de Colombia, la región andina, que yo me vaya a vivir a México con toda la familia no significa que no voy a volver, que no voy a tener shows, que no voy a seguir tocando todos los fines de semana si ha de ser así”, aclaró el cantante.

Pipe Bueno quiere dejar a Colombia por lo alto en México

Además de aclarar que seguirá frecuentando su país de origen por diversos motivos, el intérprete de ‘Cupido falló' aprovechó la oportunidad para contar cuál es el objetivo principal de esta mudanza, indicando que es dejar el nombre de Colombia en alto en tierras mexicanas.

“Vamos es de conquista, a conquistar ese país, a alzar bandera colombiana, a aventurarnos, y ya. Pero no significa que nos vamos y no vamos a volver jamás, no”, dijo Pipe Bueno en una historia mientras abría algunos de los regalos que recibió por su cumpleaños.